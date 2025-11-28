Villavicencio: 25 años de una reserva de agua privada modelo

Entre autoridades provinciales, directivos de Aguas de Origen, científicos, guardaparques y miembros de la comunidad, el acto combinó balance, reconocimientos y una mirada de futuro sobre un territorio que hoy es sinónimo de conservación, turismo regenerativo, educación ambiental y desarrollo local sostenible.
Un aniversario con voces, balances y reconocimientos
Con la conducción de Mariana Di Leo, el acto oficial se desarrolló en la Reserva, en el departamento de Las Heras, ante la presencia de autoridades locales y provinciales, representantes de Aguas de Origen (alianza entre CCU Argentina y Danone), equipos técnicos, guardaparques y colaboradores históricos.
La primera en tomar la palabra fue Silvina Giudici, directora de la Reserva Natural Villavicencio y de la Fundación Villavicencio en Aguas Danone de Argentina, quien recordó el carácter singular del área: una reserva de gestión privada que decidió ir “un paso más allá que el de la sustentabilidad” para enfocarse en el cuidado de la biodiversidad, una de las claves del cambio climático.
“Transformamos un paisaje en un modelo, y un compromiso en una red que une ciencia, comunidad, empresa y naturaleza. El desafío para los próximos 25 años es seguir construyendo este camino”, subrayó Giudici, agradeciendo especialmente al equipo de la Reserva, a los socios estratégicos y a las instituciones de investigación como CONICET.
La Reserva Natural Villavicencio no solo resguarda fauna y flora; también protege el paisaje cultural de la Ruta Provincial 52, las nacientes que han abastecido de agua a las y los mendocinos por más de 120 años y un patrimonio histórico asociado a la marca Villavicencio. En este sentido, Giudici subrayó la importancia de cuidar el área de donde surgen las materias primas, integrando a la empresa, la ciencia y la comunidad en una misma visión de largo plazo: “Cuidar el agua, cuidar el paisaje y cuidar la experiencia turística única que Villavicencio representa para Mendoza y para el país”.
En el tramo central del acto se realizaron reconocimientos a quienes acompañaron el proyecto desde sus inicios: Roberto Tobares, presente desde el primer día y próximo a jubilarse; el grupo de científicos que han contribuido a generar conocimiento sobre el área; y José María Muñoz, ilustrador de la biodiversidad de Villavicencio, cuyo trabajo ayuda a acercar la fauna y la flora al público general.
Una reserva privada que se volvió modelo
Creada hace 25 años como Área Natural Protegida, la Reserva Natural Villavicencio logró consolidar un modelo de gestión pionero que integra conservación, investigación, educación ambiental y articulación con la comunidad.
Los números hablan por sí solos: más de 15 años sin incendios forestales; 91% de reducción de residuos; y 70% de sustentabilidad económica (cada ingreso de dinero es reinvertido en restauración, manejo y mejora del área).
Cabe aclarar que, en 2017, la Reserva fue incluida en la Ley de Ordenamiento Territorial de la provincia y, ese mismo año, fue declarada Sitio RAMSAR, en reconocimiento a su trabajo de protección y regeneración de los humedales que integran la cuenca del río Mendoza.
La Reserva alberga más de 500 especies de biodiversidad y, desde 2020, forma parte de la Red estratégica de conservación del Cóndor Andino en Mendoza junto a la Fundación Bioandina. Además, en coordinación con la Asociación Gato Andino (AGA), se realiza un monitoreo permanente de esta especie en riesgo. La colocación de "cámaras trampa" permitió confirmar la presencia del gato andino en el área de Paramillos, uno de los hitos científicos recientes más celebrados por el equipo.
Conservación activa: ciencia, turismo regenerativo y comunidad
El trabajo diario del cuerpo de guardaparques y del área técnica sostiene un sistema de monitoreo permanente para minimizar el impacto sobre los ambientes: control de especies exóticas invasoras, vigilancia territorial, prohibición de caza y extracción de flora, prevención de incendios y regulación del ganado extensivo.
En paralelo, Villavicencio fue consolidando un concepto de turismo regenerativo y de bajo impacto: la experiencia del visitante se diseña para disfrutar del paisaje, pero también para comprender el valor del patrimonio natural y cultural. Cada ingreso proveniente de la actividad turística se reinvierte en restauración, mantenimiento de senderos, investigación y programas educativos.
Por año, la Reserva recibe más de 100.000 turistas y más de 5.000 estudiantes, que participan en el Programa de Visitas Educativas, declarado de interés educativo provincial. Allí se trabaja sobre recursos naturales, sensibilización ambiental y herramientas concretas para cuidar el entorno. Además, se realizan más de 12 prácticas formativas por año para futuros profesionales y más de 20 investigaciones científicas activas.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, destacó el impacto territorial del proyecto: el empleo directo generado por la Fundación, la red de proveedores y prestadores locales, y el rol de la Reserva como motor de turismo y desarrollo para el departamento. “Los que trabajan a diario lo hacen con pasión y compromiso. Queremos felicitarlos por soñar en grande y reafirmar el acompañamiento del municipio para seguir trabajando de forma mancomunada”, señaló.
De política pública a modelo para otras áreas protegidas
A su turno, el gobernador Alfredo Cornejo enmarcó el aniversario en una historia de políticas públicas que se sostienen en el tiempo. Recordó que, a comienzos de los años 2000, en un contexto de fuerte deterioro económico, la provincia tomó la decisión de avanzar en la creación y sostenimiento de áreas naturales protegidas.
“Celebramos una política pública de hace 25 años y el logro de tener una reserva de gestión privada que trasciende las fronteras de la provincia. Nos encantaría poder copiar este modelo y transferirlo a otras áreas; aspiramos a sostener espacios protegidos tomando como referencia los buenos ejemplos que existen en el mundo”, afirmó, al tiempo que agradeció a la compañía y a los trabajadores “que mantienen, todos los días, un área ejemplar”.
En octubre de este año, la Reserva volvió a posicionarse en la agenda internacional al participar del Congreso Mundial de la Naturaleza, organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Allí, Villavicencio fue la única representante argentina en el contexto de la Lista Verde, compartiendo su experiencia de gestión y conservación ante gobiernos, científicos y líderes ambientales de todo el mundo.
Protagonistas de los 25 años de Villavicencio
Entre autoridades provinciales, directivos de Aguas de Origen, científicos, guardaparques y miembros de la comunidad, el acto combinó balance, reconocimientos y una mirada de futuro sobre un territorio que hoy es sinónimo de conservación, turismo regenerativo, educación ambiental y desarrollo local sostenible.
Reviví la celebración en imágenes: recorré la galería completa de autoridades, equipos y comunidad que dijeron presente en los 25 años de la Reserva Villavicencio.