El pasado sábado 28 de marzo, UltraTex , la marca mendocina especializada en fabricación y colocación de revestimientos acrílicos, llevó a cabo la primera edición de "Ultra Amigos ", un encuentro de pádel que reunió a clientes y amigos.

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El evento se desarrolló en las instalaciones de Hache Club de Maipú . Bajo la modalidad de juego “Suma 13”, la idea fue encontrarse con clientes y amigos de la marca fuera del ámbito laboral para pasar un buen rato y fomentar los vínculos a través del deporte.

Los presentes compartieron partidos de muy buen nivel, sin dejar de lado la diversión y disfrutando también de una propuesta gastronómica que incluyó el sushi de Nip Sushi , la pastelería de Giuliett Patisserie y los snacks saludables de Delicie.

Además, se contó con la participación de Espacio Armonía, quienes acompañaron el encuentro con información sobre sus servicios de armonización orofacial y se sumaron a la experiencia con sorteos y beneficios exclusivos en tratamientos de estética para todos los invitados.

UltraTex es una firma innovadora especializada en la fabricación y diseño de pinturas y revestimientos acrílicos para el sector de la construcción.

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Respaldada por un equipo con años de trayectoria en el mercado, la empresa se destaca por ofrecer productos de fabricación propia desarrollados con materias primas importadas.

La propuesta de valor de la marca se centra en soluciones de máxima durabilidad que garantizan superar los estándares actuales del mercado.

Ultra Amigos "Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Entre sus características técnicas más relevantes, sus productos son:

100% lavables e hidrorepelentes: diseñados para una limpieza sencilla y protección total contra el agua.

Alta elasticidad: su flexibilidad superior permite acompañar los movimientos del sustrato y cubrir pequeñas grietas, siendo ideal tanto para obras nuevas como para renovaciones.

Ultra Amigos "Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Resistencia biológica: formulados con aditivos que previenen el crecimiento de hongos y algas.

Con base en Perdriel, Luján de Cuyo, UltraTex® continúa consolidándose como un referente en diseño y tecnología para fachadas e interiores en la región.

Para más información sobre sus líneas de productos y servicios, puede visitar ultratex.ar.