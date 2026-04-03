3 de abril de 2026 - 21:46

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

La marca mendocina reunió a clientes y amigos en una jornada de pádel, gastronomía y vínculos fuera del ámbito laboral.

Ultra Amigos de UltraTex: un encuentro de deporte y networking.

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking.

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Federico Filice y Joaquin Tomba.

Federico Filice y Joaquin Tomba.

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Joaquin Tomba, German Regalini e Ignacio Tomba.

Joaquin Tomba, German Regalini e Ignacio Tomba.

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Vanesa Gandolfo y Mariela Livigni.

Vanesa Gandolfo y Mariela Livigni.

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Por Redacción

El pasado sábado 28 de marzo, UltraTex, la marca mendocina especializada en fabricación y colocación de revestimientos acrílicos, llevó a cabo la primera edición de "Ultra Amigos", un encuentro de pádel que reunió a clientes y amigos.

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El evento se desarrolló en las instalaciones de Hache Club de Maipú. Bajo la modalidad de juego “Suma 13”, la idea fue encontrarse con clientes y amigos de la marca fuera del ámbito laboral para pasar un buen rato y fomentar los vínculos a través del deporte.

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Ignacio Tomba,Nicolas Grinspan, Ariel Bernardi, Joaquin Tomba, Alejandro Martínez y Juan Pablo Tomba.

Ignacio Tomba,Nicolas Grinspan, Ariel Bernardi, Joaquin Tomba, Alejandro Martínez y Juan Pablo Tomba.

Los presentes compartieron partidos de muy buen nivel, sin dejar de lado la diversión y disfrutando también de una propuesta gastronómica que incluyó el sushi de Nip Sushi, la pastelería de Giuliett Patisserie y los snacks saludables de Delicie.

Además, se contó con la participación de Espacio Armonía, quienes acompañaron el encuentro con información sobre sus servicios de armonización orofacial y se sumaron a la experiencia con sorteos y beneficios exclusivos en tratamientos de estética para todos los invitados.

Ultra Amigos 2

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Innovación en revestimientos para la construcción

UltraTex es una firma innovadora especializada en la fabricación y diseño de pinturas y revestimientos acrílicos para el sector de la construcción.

Respaldada por un equipo con años de trayectoria en el mercado, la empresa se destaca por ofrecer productos de fabricación propia desarrollados con materias primas importadas.

La propuesta de valor de la marca se centra en soluciones de máxima durabilidad que garantizan superar los estándares actuales del mercado.

Ultra Amigos

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Entre sus características técnicas más relevantes, sus productos son:

100% lavables e hidrorepelentes: diseñados para una limpieza sencilla y protección total contra el agua.

Alta elasticidad: su flexibilidad superior permite acompañar los movimientos del sustrato y cubrir pequeñas grietas, siendo ideal tanto para obras nuevas como para renovaciones.

Ultra Amigos

"Ultra Amigos" de UltraTex: un encuentro de deporte y networking

Resistencia biológica: formulados con aditivos que previenen el crecimiento de hongos y algas.

Con base en Perdriel, Luján de Cuyo, UltraTex® continúa consolidándose como un referente en diseño y tecnología para fachadas e interiores en la región.

Para más información sobre sus líneas de productos y servicios, puede visitar ultratex.ar.

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