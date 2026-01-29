Rivadavia Canta al País con una grilla de lujo

La organización confirmó una grilla de artistas estelares que incluye a Luciano Pereyra, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos (LBC), Desakta2, Lázaro Caballero, Pinky (de Un Poco de Ruido) y muchos más, prometiendo noches vibrantes que combinan lo mejor del folclore y la música popular.
Las entradas tienen un valor de $20.000 por noche o un abono de $50.000. Para quienes viven en Rivadavia, la entrada diaria será de $17.000 y el abono de $45.000.
Apertura vendimial
El cronograma oficial destaca una apertura imperdible el jueves 29 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia.
Para esta jornada inaugural, la entrada será libre y gratuita, permitiendo disfrutar de la elección de la nueva Reina y de un cierre artístico de primer nivel con el histórico dúo Baglietto y Vitale.
Sábado 31
Domingo 1 de febrero
Las entradas
Las entradas anticipadas para las noches de festival ya están disponibles con descuento a través del sitio entradaweb.com.ar.
Abono por las tres noches: $50.000
Entrada individual por noche: $20.000
Menores de 9 años: no abonan ingreso
Residentes de Rivadavia:
Entrada general: $17.000
Abono: $45.000