Rivadavia Canta al País con una grilla de lujo

El Este mendocino se prepara para ser el corazón de la música este verano con una nueva edición de Rivadavia Canta al País, consolidándose como una parada obligatoria para el turismo y uno de los eventos más convocantes de la temporada 2026. Luciano Pereyra, Euge Quevedo, Desakta2 y Lázaro Caballero

La organización confirmó una grilla de artistas estelares que incluye a Luciano Pereyra, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos (LBC), Desakta2, Lázaro Caballero, Pinky (de Un Poco de Ruido) y muchos más, prometiendo noches vibrantes que combinan lo mejor del folclore y la música popular.

Las entradas tienen un valor de $20.000 por noche o un abono de $50.000. Para quienes viven en Rivadavia, la entrada diaria será de $17.000 y el abono de $45.000.

Apertura vendimial El cronograma oficial destaca una apertura imperdible el jueves 29 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia.

Para esta jornada inaugural, la entrada será libre y gratuita, permitiendo disfrutar de la elección de la nueva Reina y de un cierre artístico de primer nivel con el histórico dúo Baglietto y Vitale.

La grilla completa Viernes 30