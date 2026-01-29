29 de enero de 2026 - 00:00

Rivadavia Canta al País con una grilla de lujo

El Este mendocino se prepara para ser el corazón de la música este verano con una nueva edición de Rivadavia Canta al País, consolidándose como una parada obligatoria para el turismo y uno de los eventos más convocantes de la temporada 2026. Luciano Pereyra, Euge Quevedo, Desakta2 y Lázaro Caballero

Por Redacción

La organización confirmó una grilla de artistas estelares que incluye a Luciano Pereyra, Euge Quevedo junto a La Banda de Carlitos (LBC), Desakta2, Lázaro Caballero, Pinky (de Un Poco de Ruido) y muchos más, prometiendo noches vibrantes que combinan lo mejor del folclore y la música popular.

Apertura vendimial

El cronograma oficial destaca una apertura imperdible el jueves 29 de enero con la Fiesta Departamental de la Vendimia.

Para esta jornada inaugural, la entrada será libre y gratuita, permitiendo disfrutar de la elección de la nueva Reina y de un cierre artístico de primer nivel con el histórico dúo Baglietto y Vitale.

La grilla completa

Viernes 30

  • Lázaro Caballero

  • Destino San Javier

  • Sele Vera y Los Pampas

  • Los Filippis – Joaquín Aguilar – Mabel Quiroga – El Rejunte

Sábado 31

  • Luciano Pereyra

  • La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo

  • La Joaqui

  • A Contramano – Turay – Munaycú – Los Huarpes

Domingo 1 de febrero

  • Desakta2

  • La Repandilla

  • Pinky (de Un Poco de Ruido) y Junior

  • Dúo Moyano – Facu y Exe – La Merembé

Las entradas

Las entradas anticipadas para las noches de festival ya están disponibles con descuento a través del sitio entradaweb.com.ar.

  • Abono por las tres noches: $50.000

  • Entrada individual por noche: $20.000

  • Menores de 9 años: no abonan ingreso

  • Residentes de Rivadavia:

    • Entrada general: $17.000

    • Abono: $45.000

