Resonancia magnética de última generación: CDC Imágenes incorpora el SIEMENS SOMATOM Flow ACE

En la nueva sede de Sobremonte Market, CDC Imágenes incorporó el SIEMENS SOMATOM Flow ACE: un resonador magnético de alto campo (1,5 Tesla) que representa uno de los avances más significativos en diagnóstico por imágenes disponible hoy en la región.

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Una de las características más destacadas del SOMATOM Flow ACE es su sistema de inteligencia artificial integrado, que optimiza cada etapa del proceso de adquisición de imágenes. Gracias a esta tecnología, los tiempos de estudio se reducen de manera significativa sin resignar —sino todo lo contrario— la calidad diagnóstica.

Esto se traduce en una experiencia más cómoda y menos demandante para el paciente, especialmente relevante en estudios de larga duración o en personas que requieren especial contención, como niños, adultos mayores o pacientes con dolor.

El SOMATOM Flow ACE incorpora la nueva generación de tecnología de resonancia magnética con magneto sellado (sealed magnet) . Este desarrollo elimina la necesidad de recarga periódica de helio líquido, lo que no solo implica una operación más eficiente y sustentable, sino que también garantiza una mayor estabilidad del campo magnético a lo largo del tiempo.

Se trata de un estándar tecnológico de vanguardia que Siemens incorpora en sus equipos de más alta gama, y que coloca a CDC Imágenes entre los centros de diagnóstico más avanzados del país.

Alta calidad de imagen para diagnósticos más precisos

La combinación de alto campo magnético (1,5 T), tecnología de gradientes avanzada e inteligencia artificial resulta en imágenes de altísima resolución y contraste. Esto permite a los médicos especialistas obtener información diagnóstica más detallada, facilitando la detección temprana de patologías y la planificación de tratamientos con mayor precisión.

"Incorporar el SOMATOM Flow ACE en nuestra nueva sede de Sobremonte Market responde a nuestro compromiso permanente con la salud de los pacientes: ofrecerles el diagnóstico más preciso, en el menor tiempo posible y con la mejor experiencia de atención."

Un centro de imágenes a la altura de la medicina moderna

La incorporación del SIEMENS SOMATOM Flow ACE forma parte de la propuesta integral de la nueva sede de Sobremonte Market, donde también funcionan CDC Centro Médico y CDC Infancia. Bajo el mismo techo, se reúne atención clínica, pediátrica y diagnóstica de primer nivel, pensada para toda la familia.

Para consultas o turnos en CDC Imágenes Sobremonte Market, comunicate a través de nuestros canales habituales de atención o desde nuestra web clinicadecuyo.com.ar.