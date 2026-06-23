Neurocirugía de precisión en Cuyo: llegó la tecnología que cambia todo

En neurocirugía, cada milímetro importa. Por eso trabajamos con la convicción de que nuestros pacientes merecen lo mejor que la medicina tiene para ofrecer, sin necesidad de viajar a grandes centros urbanos.

Cirugía General y de alta complejidad en Mendoza: Clínica de Cuyo, tecnología de primer nivel mundial al servicio de la vida

Hemos incorporado a nuestra sala de cirugía dos tecnologías que hasta ahora solo se encontraban en centros especializados de Buenos Aires , Santiago o Ciudad de México : el neuronavegador BrainLab y el Arco en C Siemens Cios Spin . Una combinación que redefine lo que es posible en la neurocirugía de la región de Cuyo .

Esta inversión no es solo tecnológica. Es una declaración: en Clínica de Cuyo creemos que la excelencia médica no debería tener fronteras geográficas.

Sistema de navegación intraoperatoria que permite al cirujano orientarse dentro del cerebro en tiempo real con una precisión inferior al milímetro. Es, literalmente, el GPS del quirófano: integra las imágenes preoperatorias del paciente y las traduce en guía visual durante cada paso de la intervención.

Imagen intraoperatoria

Siemens Cios Spin

Arco en C motorizado con rotación de 190° que genera imágenes 3D de alta resolución en segundos, sin interrumpir la cirugía. Permite verificar en tiempo real la posición del instrumental, reducir la exposición a radiación y tomar decisiones con una claridad de imagen antes impensada en el quirófano.

Cuyo cuenta hoy con tecnología que hasta hace poco solo estaba disponible en las principales clínicas del país. No hay que buscar lejos lo que ahora tenemos en casa.

¿Qué cambia para el paciente?

La incorporación de ambos equipos no solo eleva el estándar quirúrgico: transforma directamente la experiencia y los resultados para quien está en la camilla.

Mayor precisión en la resección de tumores cerebrales y lesiones en zonas de difícil acceso, preservando tejido sano.

Control en tiempo real durante toda la intervención, con capacidad de ajuste inmediato ante cualquier variación.

Menor exposición a radiación gracias a la tecnología de imagen optimizada del Siemens Cios Spin .

Tiempos quirúrgicos reducidos y recuperaciones más rápidas, con menos días de internación.

Cirugías que antes requerían derivación a otras provincias hoy se realizan aquí, junto a la familia y con los mejores especialistas de la región.

Esta combinación tecnológica es especialmente relevante para procedimientos como cirugía de tumores cerebrales, cirugía de columna compleja, colocación de electrodos de estimulación profunda y biopsia de lesiones en zonas elocuentes.

Tu salud merece la mejor tecnología, cerca de tu hogar y tu familia. Hablá con nuestros especialistas y conocé cómo estas herramientas pueden hacer la diferencia en tu caso. Turnos en clinicadecuyo.com.ar o llamando al 2614641100.