Mendoza suma un nuevo servicio especializado: la Clínica Santa Isabel de Hungría incorpora endoscopía digestiva pediátrica

La atención de niños y adolescentes con enfermedades digestivas cuenta desde ahora con una nueva alternativa en Mendoza. La Clínica Santa Isabel de Hungría comenzó a realizar procedimientos de endoscopía digestiva pediátrica , incorporando una prestación especializada que permitirá mejorar el acceso a estudios diagnósticos y de seguimiento fundamentales para numerosas patologías gastrointestinales.

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El desarrollo de este servicio es impulsado por la Dra. Karina Arco , gastroenteróloga pediátrica, junto con la Dra. Sandra Garcés , jefa del Servicio de Gastroenterología de la institución. La iniciativa busca ofrecer una atención integral para pacientes pediátricos en un entorno preparado específicamente para sus necesidades, con equipamiento adecuado y un equipo multidisciplinario entrenado en el manejo de niños y adolescentes.

La endoscopía digestiva es una herramienta esencial para el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades del aparato digestivo. Entre los procedimientos que ya se realizan en la institución se encuentran la videoendoscopía digestiva alta , la colonoscopía pediátrica y la toma de biopsias del tracto gastrointestinal .

Estos estudios permiten diagnosticar y controlar enfermedades como la celiaquía , la enfermedad inflamatoria intestinal —incluyendo enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa —, gastritis , esofagitis y distintos trastornos de la absorción. También resultan fundamentales en la evaluación de síntomas frecuentes como dolor abdominal crónico , anemia de causa no determinada , diarrea persistente , sangrado digestivo o dificultades en el crecimiento .

Uno de los principales desafíos de la endoscopía pediátrica es que requiere una organización diferente a la de los procedimientos realizados en adultos. Los niños necesitan un abordaje adaptado a su edad, tanto desde el punto de vista técnico como emocional. Por ese motivo, la práctica se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre gastroenterología pediátrica , anestesiología pediátrica , enfermería especializada y pediatría .

La participación de anestesiólogos con experiencia en pacientes pediátricos permite realizar los estudios de manera segura, minimizando el estrés y la incomodidad para el niño. Esto favorece además una mejor calidad diagnóstica, ya que el procedimiento puede desarrollarse en condiciones óptimas para el especialista y el paciente.

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Otro aspecto destacado del servicio es el acompañamiento a las familias. Desde la indicación del estudio hasta el seguimiento posterior, el equipo brinda información clara y contención durante todo el proceso, entendiendo que la realización de procedimientos médicos genera inquietud y dudas en muchos padres.

La incorporación de esta prestación también tiene un impacto importante desde el punto de vista sanitario. Contar con disponibilidad local de endoscopía digestiva pediátrica permite reducir tiempos de espera y facilita el acceso a estudios que muchas veces son determinantes para arribar a un diagnóstico preciso e iniciar tratamientos oportunos.

En enfermedades crónicas como la celiaquía o la enfermedad inflamatoria intestinal, un diagnóstico temprano puede modificar significativamente la evolución del paciente y mejorar su calidad de vida. Por ello, disponer de equipos especializados y procedimientos accesibles constituye una herramienta clave para la salud infantil.

Este avance forma parte del fortalecimiento progresivo de las subespecialidades pediátricas en Mendoza y refleja la creciente necesidad de contar con centros capaces de resolver patologías complejas dentro de la provincia, evitando derivaciones innecesarias y acercando prestaciones de alta complejidad a las familias mendocinas.

“La incorporación de la endoscopía digestiva pediátrica representa un paso importante para la atención especializada de niños y adolescentes en Mendoza. Nuestro objetivo es ofrecer procedimientos seguros, con estándares de calidad y en un entorno pensado específicamente para los pacientes pediátricos”, señala la Dra. Karina Arco.

Por su parte, la Dra. Sandra Garcés destaca que la iniciativa es el resultado del trabajo conjunto de distintos servicios de la institución. “La consolidación de equipos interdisciplinarios permite brindar una atención más completa y responder a necesidades cada vez más específicas de nuestros pacientes”, afirma.

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Con la puesta en marcha de este servicio, la Clínica Santa Isabel de Hungría amplía su capacidad de atención especializada y contribuye al crecimiento de la medicina pediátrica en Mendoza, incorporando una herramienta diagnóstica fundamental para el cuidado integral de la salud digestiva infantil.