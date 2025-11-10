Matinée Shopping: anticípate a las Fiestas y comprá este mes con descuentos exclusivos

Si bien este mes de noviembre llega recargado de novedades comerciales y nuevos desembarcos, como la legendaria pizzería Kentucky del barrio porteño, el mall de Guaymallén reafirma su compromiso de beneficios para clientes y lanza una nueva edición de Matinée Shopping . Se trata de un encuentro especial de descuentos que reúne una versatilidad de rubros y marcas.

Desde este lunes 10 al miércoles 26 de noviembre Matinée Shopping desplegará un abanico de beneficios protagonizado por reconocidas marcas de indumentaria urbana y deportiva, accesorios, electrónica y tecnología, muebles y hogar, calzado, salud y belleza. La iniciativa invita a experimentar compras a precios imbatibles mientras se disfruta de un paseo con atracciones gastronómicas y propuestas de entretenimiento.

Se presenta como una acción comercial que ofrece descuentos exclusivos de hasta el 50% en locales adheridos del Mendoza Shopping. Estas son algunas de las marcas que se unen a la propuesta: Artiko, Broer, Grisino, La Cardeuse, Ópticas Duci, Simmons, Vendemmia, Montagne, Eva Miller, Bowen, Devre, Fácil Home, Kosiuko, Macowens, Old Bridge, Pato Pampa, Yagmour, Get the Look.

Los descuentos estarán disponibles a través de la app ¡Appa!, y se aplican directamente en línea de caja. Entre el 10 y el 16 de noviembre, los clientes podrán ingresar a la sección “Matinée Shopping”. Desde allí seleccionarán el shopping y los descuentos disponibles.

El cupón se carga automáticamente en la sección “Beneficios” de la app. Y a partir del lunes 17 al miércoles 26 de noviembre, los clientes deberán presentarse en el local, realizar la compra y escanear el QR en caja para aplicar el descuento obtenido.

Fechas de la promoción

Del 10 al 16: descarga de cupones. Del 17 al 26: uso de cupones

Para destacar

Los cupones son personales, intransferibles y válidos por única vez.

Se pueden usar hasta el 26 de noviembre inclusive.

Los descuentos no son acumulables con otras promociones.

Aplican a todos los medios de pago que acepta el local.

El stock de cupones es limitado por día y por marca.

“Con la acción Matinée buscamos generar una experiencia dinámica y atractiva para nuestros clientes, incentivando la visita al shopping. A través de cupones de descuento con disponibilidad limitada, promovemos el consumo inmediato en los locales adheridos, fortaleciendo el vínculo entre las marcas y sus consumidores. Esta iniciativa también nos permite potenciar el uso de nuestra plataforma digital, brindando beneficios exclusivos y fomentando la fidelización. Matinée es una propuesta que combina innovación comercial con cercanía, pensada para sorprender y activar el movimiento dentro del centro comercial”, remarca Jesica Lois, gerente general del mall.

Para completar la acción de compra, se suma -en el marco del Día del Vino Argentino- un espectacular canje de vino de Bodega Mi Terruño. En ese sentido la responsable de Marketing del Shopping, Luz Pravata agrega: “Con la compra de $70.000 o más vamos a obsequiar un Malbec de Bodega Mi Terruño. La promoción es válida desde el 20 al 24 de noviembre. Para poder participar es necesario cargar la factura en ¡appa! y acercarse al stand ubicado en Planta Alta de 17 a 22 hs”.

De esta manera, Matinée Shopping afianza la relación con los consumidores y brinda una experiencia de compra personalizada a precios competitivos, además de ofrecer una amplia riqueza en propuestas recreativas que sin duda trascienden la compra e invitan a espacios de encuentro y disfrute.