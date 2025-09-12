La Universidad Maza renovó su certificación bajo la norma de calidad ISO 9001

La Auditoría de Recertificación llevada a cabo por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) se completó con éxito, confirmando la vigencia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la institución.

Durante el jueves 4 y viernes 5 de septiembre se auditaron los principales procesos institucionales incluidos en el alcance del certificado y definidos en el Mapa de Procesos de la casa de estudios. La auditoría concluyó sin “No Conformidades” ni “Observaciones”, lo que reafirma la solidez y confiabilidad del sistema de gestión de la Universidad.

Fortalezas institucionales En su informe, la auditora líder Silvana Zamora destacó varias fortalezas de la Universidad. Entre ellas, el compromiso de toda la organización con el enfoque al cliente interno y externo, que se refleja en acciones de acompañamiento y bienestar estudiantil. También subrayó el análisis de datos en áreas como Marketing, Comunicación e Informes, donde el uso de tecnologías permite contar con tableros y gráficos actualizados para la toma de decisiones. Además, resaltó la información clara y completa para la revisión por la Dirección, así como el compromiso transversal de todas las áreas con el Sistema de Gestión de Calidad.

NOTA-WEB-TO-RECERTIFICACIÓN. (3) Un referente en calidad educativa La certificación ISO 9001 es una acreditación internacional que confirma el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad (SGC) de una organización. La recertificación se realiza cada tres años y tiene como objetivo validar la vigencia del certificado, garantizando que la institución mantiene estándares internacionales de calidad y mejora continua.

La Universidad Maza fue la primera institución de gestión privada en Mendoza en certificar bajo esta norma. Desde entonces sostiene un camino de innovación y compromiso, realizando auditorías internas y de mantenimiento para asegurar una gestión transparente.

NOTA-WEB-TO-RECERTIFICACIÓN. (2) Un logro para la educación mendocina La renovación del certificado constituye un reconocimiento al trabajo de toda la comunidad universitaria y fortalece la misión institucional de brindar una educación de excelencia con responsabilidad social.

Con este resultado, la Universidad Maza continúa con el compromiso de ofrecer a estudiantes, docentes y la sociedad en general una institución alineada con estándares internacionales de calidad.