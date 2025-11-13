13 de noviembre de 2025 - 01:00

La marca japonesa Kubota inaugura el Centro de Distribución Cuyo

Mojón Uno S.A. inauguró en Mendoza el nuevo Centro de Distribución Cuyo de Kubota, fortaleciendo la presencia de la marca japonesa en la región y acercando su tecnología y servicios al corazón productivo del país.

Mojón Uno S.A., distribuidor oficial de los tractores Kubota de origen japonés, inauguró su Centro de Distribución Cuyo en Rodríguez Peña 5149, Mendoza, fortaleciendo su presencia directa en la región con productos y servicios de excelencia.

Es un honor que los productores cuyanos reciban una marca con el prestigio de Kubota para ser una opción más dentro de la oferta de producto existente. Esta inauguración nos permite estar más cerca de nuestros clientes y compartir las innovaciones que año a año incorporamos en nuestra oferta de productos”, afirmó Matías Boll, Director Comercial de Mojón Uno S.A.

Tractores:

Kubota ofrece una completa gama de tractores de 24 a 95 hp, con medidas de 0,90 cm hasta 1,50 m de ancho total, ideales para productores vitivinícolas, hortícolas y frutícolas.

En productos de mayor potencia se destaca la Serie M, con cabina original japonesa de 95, 108 y 135 hp, equipados con transmisiones power shift y gerenciamiento electrónico del motor.

Implementos:

Estos tractores pueden equiparse con una amplia oferta de implementos, entre ellos trituradoras de poda, rotovators y palas frontales. Además, se presentó la nueva línea de Pulverizadoras Kubota XTA, importadas desde España, con tecnología de vanguardia y grupo de aire Qi, que permite aplicaciones más eficientes y sostenibles.

También se lanzó la Segadora de 3 puntos Kubota, de origen Dinamarca, que se distingue por su sistema de tres cuchillas de corte, una patente exclusiva de Kubota.

Financiación:

Kubota acompaña esta expansión con financiación propia, convenios bancarios en pesos y dólares de hasta 3 años, con tasas subsidiadas, reafirmando su compromiso con el crecimiento del agro argentino.

Posventa:

Lucas Magnasco, Director con foco en la Posventa, destacó: “Sabemos que el campo no se detiene. Por eso contamos con repuestos y técnicos especializados para brindar servicio a campo, asegurando que cada productor cuyano pueda seguir trabajando sin interrupciones”.

