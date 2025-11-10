10 de noviembre de 2025 - 13:39

Huentala Wines, multipremiada en el concurso de cata a ciegas de Guarda 14

Seis etiquetas de Huentala Wines fueron reconocidas entre los mejores del país en la cuarta edición del Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, organizado por Diario Los Andes, que distingue el trabajo de bodegas y destilerías de todo el territorio argentino.

Ganadores Guarda 14 2025
HW en la premiación de Guarda 14 2025 vertical
HW en la premiación de Guarda 14 2025 2
Por Redacción

La cata a ciegas se realizó el 16 de octubre, bajo las normativas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV), ante escribano público y con la dirección técnica de la Ingeniera Agrónoma Cristina Pandolfi. El panel contó con más de 50 especialistas, entre ellos José “Pepe” Morales, líder del equipo de enología de Huentala Wines.

La ceremonia de premiación tuvo lugar el jueves 6 de noviembre en el Sheraton Mendoza Hotel, con la presencia de autoridades, referentes de la industria vitivinícola y periodistas.

Los vinos de Huentala Wines distinguidos con medallas de Oro y Gran Oro fueron:

MEDALLA GRAN ORO

  • Huentala La Isabel Estate Malbec 2023

  • Huentala La Isabel Estate Barrel Fermented Chardonnay 2023

  • Gran Sombrero Malbec 2024

MEDALLA DE ORO

  • Huentala Zonos Malbec 2023

  • Huentala La Isabel Estate Cabernet Franc 2023

  • Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023

En representación de la bodega asistieron Ronit Camsen, directora de Grupo Huentala, junto a los enólogos Atilio Ortega y Agustín Muñiz.

Huentala Wines agradece a quienes confían en su trabajo y celebran cada una de sus creaciones. Este reconocimiento es el resultado del esfuerzo conjunto del equipo, de la tierra y de todas las personas que eligen vivir la experiencia Huentala Wines.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en el sector vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines, Rastro by Huentala Wines, La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país, con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” —promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación—; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

