Hiper Muebles inaugura nueva sucursal en Carrodilla, Luján de Cuyo y la segunda generación toma la posta con visión de futuro

Fundada por los hermanos José y Mario Diconto, Hiper Muebles nació como un pequeño taller y creció hasta convertirse en una empresa referente en diseño, fabricación y equipamiento para el hogar y el sector corporativo. Con esfuerzo, oficio y visión, la familia convirtió aquel emprendimiento inicial en una compañía que hoy emplea a más de 50 familias y combina tradición artesanal con tecnología y diseño contemporáneo.

Los fundadores, José y Mario Diconto , recuerdan sus primeros pasos con entusiasmo: en 1978 fueron parte del proyecto del Estadio Malvinas Argentinas: “Fabricamos y colocamos el piso flotante del gimnasio y todos los revestimientos en madera de sectores como por ejemplo en la sala de radio, de tele, y el mobiliario del lugar”, cuenta José. “Luego con el resultado económico de las obras del estadio mundialista, pudimos comprar algunas máquinas y comenzar con el taller”, cuenta Mario. Movidos por el deseo de emprender, iniciaron el proyecto que con el tiempo se convertiría en Hiper Muebles. Aquella visión inicial —trabajo, compromiso y producto hecho a mano— sigue siendo hoy la esencia de la marca.

Un nuevo capítulo: la segunda generación toma el liderazgo

Hoy, ese legado comienza a transitar un nuevo camino. Agustina y Leonardo, hijos de los fundadores, asumen la conducción con el desafío de honrar la historia y, al mismo tiempo, proyectar la marca hacia el futuro. “Es un compromiso enorme continuar lo que ellos construyeron. Queremos que Hiper Muebles siga siendo referente en Mendoza y crezca a nivel regional”, cuenta Agustina.

La empresa inicia ahora una etapa de renovación liderada por Agustina y Leonardo Diconto, primos e hijos de los fundadores, quienes asumen la dirección con una mirada actualizada y una fuerte apuesta al crecimiento sostenido.

“Es un honor continuar lo que nuestros padres construyeron. Pero también es el momento de sumar nuevas ideas, modernizar procesos y acercarnos más a quienes eligen la marca”, expresan.

La nueva sucursal de Carrodilla representa justamente ese paso: un espacio pensado para acercar la experiencia de la marca a nuevas zonas en pleno desarrollo residencial y gastronómico. “Elegimos Luján porque está creciendo muchísimo. Queremos estar cerca de quienes están armando su primera casa, renovando su espacio o abriendo un nuevo negocio”, añade Leonardo.

Además de los muebles para el hogar, Hiper Muebles continúa impulsando su unidad de proyectos corporativos para empresas (B2B), que incluye equipamiento para locales, hoteles y gastronomía. Hoy cuentan con proyectos realizados en toda la provincia y buscan fortalecer su presencia en este segmento, donde la marca combina diseño personalizado, fabricación local y asesoramiento de interiorismo profesional.

El futuro ya está en marcha. La empresa trabaja para ampliar su presencia digital, sumar nuevos puntos de venta abriendo más sucursales y continuar fortaleciendo su fábrica, donde cada pieza se elabora con dedicación y mano de obra especializada. “Somos una empresa familiar que apuesta al trabajo, a la industria y a la gente de Mendoza. Ese es nuestro motor desde el primer día”, destacan.

Con una historia que une tradición y renovación, Hiper Muebles inicia una nueva etapa con la misma esencia que la hizo crecer: calidad, cercanía y el compromiso de siempre.

Preguntas clave a la nueva generación

-¿Cuáles son los primeros objetivos que se propusieron liderando esta nueva etapa?

-Decidimos apostar por una zona en pleno auge como Luján, donde la demanda de diseño y equipamiento crece cada día. Además, impulsamos un nuevo departamento de marketing, modernizamos la comunicación y estamos fortaleciendo el ecommerce con alcance nacional, para que cualquier persona del país pueda acceder a nuestros productos.

-¿Qué proyectos tienen hacia adelante?

-El mayor desafío es volver a posicionarnos como líderes en el mercado, en un contexto donde han surgido nuevas marcas y propuestas. Queremos que Hiper Muebles siga destacándose por su calidad, servicio y fabricación local. Vamos a continuar expandiendo puntos de venta, potenciando el canal digital y desarrollando más líneas para hogares y negocios.

Mirada hacia el futuro

Hiper Muebles mantiene su origen familiar, su fábrica activa y su sello distintivo: cada pieza se diseña, se fabrica y se tapiza en Mendoza, apostando a la industria nacional, con mano de obra local y procesos que respetan la calidad artesanal.

La apertura en Carrodilla no es solo una expansión territorial: es una declaración de intención. Una empresa de tradición que elige transformarse para seguir acompañando a las familias mendocinas —y ahora también al país— con muebles pensados para durar y para contar historias.