El vino en modo festival: Llega Vinmusic al Hilton Mendoza, una nueva forma de celebrar el Malbec

La wine party, en la capital mundial del Malbec , comienza a las 19 y se extiende hasta la 1 de la madrugada, en el salón Gran Sol, primer piso, del Hilton Mendoza .

Con más de 50 bodegas, degustaciones libres, DJ sets y un ambiente que invita a brindar y bailar, Vinmusic promete encender la capital mundial del Malbec y replicar el éxito de este tipo de fiestas en Buenos Aires, Mar del Plata y Punta del Este.

" Malbec Festival llega al Hilton Mendoza para consolidar a la provincia como el epicentro de los grandes eventos de vino y música electrónica del país", dice Andrée Romero , sommelier y creador de Vinmusic.

El festival contará con la presentación del reconocido DJ y productor argentino John Cosani, quien traerá una selección de música progressive para acompañar una noche única.

"Elegimos a Cosani porque es uno de los DJ´s en ascenso que la está rompiendo en giras, acompañando a grandes DJ´s, como Hernán Cattáneo", dice Romero.

Vinmusic surgió de la idea de sommeliers y productores que pensaban que el vino tenía que participar de nuevos formatos para atraer consumidores y potenciarse con otras formas de diversión, como es la música electrónica.

"Buscamos la diversidad de lugares, como hoteles y teatros, para nuestros eventos, acabamos de convocar a 2.000 personas en el Palacio Alsina, en Ciudad de Buenos Aires y tenemos una agenda de festivales para el verano", contó el productor. Y adelantó: "Estamos diseñando un calendario para Mendoza, durante todo el año".

Con la entrada, los asistentes acceden a tres horas de degustación libre de vinos, cervezas y aperitivos. Habrá puestos de comidas opcionales para acompañar la bebida, con distintos opciones de la alta gastronomía del Hilton Mendoza.

La apertura de la barra libre será a las 19 horas, con cierre de degustaciones a las 23. Pero la fiesta no termina ahí: la música continuará hasta la 1 de la madrugada con sets en vivo y un ambiente pensado para disfrutar del vino de una manera diferente.

Las entradas están a la venta en venti.com.ar (Compra tus entradas para VINMUSIC MENDOZA en Venti | 23 de nov de 2025 | Hilton Mendoza). La entrada general vale $40.000; y la VIP, $60.000. Además, hay promos 2x1 y descuentos grupales vigentes.

“Hilton Mendoza se consolida como un espacio de grandes eventos empresariales y sociales, ligados al mundo del vino y la enogastronomía. Nuestra apuesta es continuar sumando servicios, espacios de networking y encuentros para nuestro público local y los turistas que nos visitan en cada temporada”, destacó Miguel Osimani, gerente general del hotel que se encuentra en Lateral Norte Acceso Este 3292, Guaymallén.

La wine party cuenta con el auspicio de Hilton Mendoza, Fauna, Smart Congresses, Supervielle, Meka, Expo Andina, Montecristo y Grupo Cooperativa.

Acompañan: Zuccardi Valle de Uco, Bodega Santa Julia, Malamado, Fabre Montmayou, La Celia, La Linda, Lamadrid, Alacrán, Los Álamos, Bodega Lamborghini, Familia Crotta, Roberto Bonfanti, Uva Negra, Finca Magnolia, Bodega Nueva California, Orígenes, Gin Sinners, Miller, Carpano, Wine Talk, Villavicencio, Guarda 14, Jack House, Kubito´s, Wine Up, Flymood, Estamos Felices, Expo Cuyo, Cuyo Más, SerPrisa y Diario Luján.

No te quedes fuera de esta experiencia multisensorial. Conseguí tu entrada y prepárate para bailar, brindar y celebrar el Malbec como nunca antes.

Organizan Fauna y Hotel Hilton Mendoza.

