De Gualtallary a Europa: Huentala Wines impulsó su expansión internacional en Wine Paris 2026

Con el objetivo de seguir expandiendo sus operaciones a nivel global, Huentala Wines participó en la prestigiosa feria internacional Wine Paris 2026 , que se llevó a cabo del 9 al 11 de febrero en el predio Paris Expo Porte de Versailles , en París, Francia.

Huentala Wines recibirá la temporada de Vendimia con una propuesta inmersiva en Valle de Uco

Este encuentro se posiciona entre los más influyentes del calendario global de la industria vitivinícola, convocando a elaboradores, inversores, importadores, distribuidores, compradores internacionales y representantes del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering), además de sommeliers, referentes de opinión y prensa especializada.

La bodega, perteneciente a Grupo Huentala , integró la comitiva oficial argentina coordinada por ProMendoza y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional . Desde el Pabellón Nacional presentó su portfolio y concretó encuentros estratégicos con importadores y distribuidores interesados en sumar vinos de origen singular y calidad premium a sus mercados.

Juan Pablo Penagos, director de Exportaciones de Huentala Wines, destacó que “durante los tres días de feria tuvimos la oportunidad de generar nuevos contactos y reunirnos personalmente con compradores con los que veníamos conversando. Wine Paris fue el ámbito ideal para proyectar posibles alianzas y avanzar en definiciones”.

Respecto a los vinos presentados, explicó que “llevamos una amplia selección de nuestro portfolio, desde líneas comerciales orientadas a grandes canales de distribución hasta etiquetas ultra premium elaboradas con uvas de Gualtallary y del Valle de Uco. Buscamos que los profesionales del sector descubrieran vinos reconocidos internacionalmente, que reflejan la identidad y el carácter distintivo del terruño mendocino”.

Además del portfolio, los visitantes pudieron conocer el ecosistema integral del grupo, que combina vino, hotelería, gastronomía y experiencias enoturísticas en el corazón de Mendoza.

Huentala Wines en Wine Paris 2026 4

Llega una nueva edición de Art & Wine con la muestra “Astucia” en Sheraton Mendoza Hotel

Grupo Huentala presenta la muestra individual del artista Gabriel Altamirano, con apertura el 19 de febrero.

Grupo Huentala, a través del Sheraton Mendoza Hotel y Huentala Wines, presenta Astucia, la muestra individual del artista Gabriel Altamirano, con curaduría y gestión de Gastón Fournier. La inauguración será el jueves 19 de febrero a las 19 hs., con cocktail y copa de vino.

La exhibición podrá visitarse en el hall central del hotel y se complementa con una escultura blanda monumental diseñada especialmente para esta edición, vinculada a la producción de vinos de la primera Bodega Urbana ubicada en el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

La muestra estará abierta al público hasta el 6 de abril de 2026.

En paralelo, la obra tendrá un fuerte componente social: las almohadas que formarán parte de la instalación serán donadas al Hogar “Santa Marta” de Ciudad de Mendoza, en una acción de arte con propósito.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Provincia y del Ente de Turismo de Mendoza, en el marco de la campaña “Mansa Muestra”.

Art&Wine_Altamirano_Feed

Huentala Wines refuerza su presencia en Buenos Aires con activaciones en Tandil, Pilar y Tigre

La bodega continúa fortaleciendo su posicionamiento en el mercado interno con participación en destacados eventos.

En el plano nacional, Huentala Wines será parte de Brinda Tandil, los días 13 y 14 de febrero en Distrito Avellaneda (Tandil), con stand propio y degustaciones guiadas.

El 19 de febrero participará en una cata exclusiva organizada por el periodista y sommelier Mariano Fresco, que se realizará en La Cabrera Pilar.

Finalmente, el 6 de marzo dirá presente en la Feria Federal de Vinos de Argentina, en el Trilenium Casino, un encuentro que reunirá a más de 30 bodegas y alrededor de 100 etiquetas para degustar.

A través de estas acciones, Huentala Wines reafirma su compromiso de llevar la identidad de sus vinos a nuevos escenarios, promoviendo experiencias que ponen en valor el origen, la calidad y el carácter distintivo de cada etiqueta.

Vista aérea hoteles

Sobre Grupo Huentala

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino fundado por Julio Camsen, con presencia en el sector financiero y fintech, la industria vitivinícola, la gastronomía y la hospitalidad.

Entre sus unidades se destacan Sheraton Mendoza Hotel, Huentala Hotel y el Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, conformando el principal polo hotelero del interior del país con 350 habitaciones en el KM 0 de la Ciudad de Mendoza.

El grupo mantiene además un fuerte compromiso con la sustentabilidad, trabajando bajo estándares como “Hoteles Más Verdes” y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, promoviendo prácticas responsables en todas sus unidades de negocio.