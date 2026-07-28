Cómo competir en un mundo que cambió: MBA de la Universidad de San Andrés desembarca en Mendoza, sumate

El mundo de los negocios atraviesa un punto de inflexión impulsado por la aceleración tecnológica, los cambios geopolíticos, las transformaciones demográficas y la creciente presión por la sostenibilidad ambiental. En este contexto, el MBA de la Universidad de San Andrés llega a Mendoza con la charla "Estrategia: cambiando paradigmas" , una propuesta destinada a reflexionar sobre los desafíos actuales del entorno corporativo y brindar herramientas concretas para la gestión.

La propuesta central parte de una premisa clara: las fórmulas de éxito del pasado ya no garantizan el rendimiento del futuro. La irrupción de nuevos competidores, las fluctuaciones de la coyuntura política y la rápida evolución de las expectativas de los consumidores obligan a revisar la estrategia competitiva de las organizaciones.

A través del análisis de casos reales, tendencias del mercado y nuevas perspectivas metodológicas, la conferencia explorará cómo las organizaciones líderes están adaptando sus modelos de negocio y de qué manera es posible traducir ideas innovadoras en acciones concretas que generen valor medible.

"Repensar la estrategia competitiva se ha vuelto una necesidad urgente. Este encuentro propone un espacio de alto nivel para analizar la importancia de aprender, desaprender y reaprender en entornos de alta incertidumbre", señaló Jorge Colla.

Los cuatro ejes que transforman la agenda global

La disertación estará a cargo de Jorge Colla, quien abordará los pilares estructurales que hoy están redefiniendo el mundo empresarial.

"El tema de la charla es Estrategias y el cambio de paradigma. Vamos a hablar de estrategias de negocios y a analizar juntos qué cosas han cambiado en las últimas décadas que han impactado en cómo tenemos que pensar la estrategia, basándonos en cuatro temas fundamentales: la tecnología, la geopolítica, los cambios demográficos y el compromiso de los seres humanos con el medio ambiente", explicó el especialista.

Asimismo, Colla destacó que estos desafíos alcanzan a organizaciones de todos los tamaños.

"Esos son temas que hoy están en la agenda de todas las organizaciones. Vamos a repasar y tomar ejemplos de cómo las empresas los están considerando y a analizar cómo, más allá del tamaño de las organizaciones, no hace falta ser una empresa multinacional para estar impactada por estas dinámicas."

Una oportunidad para el ecosistema empresarial mendocino

La llegada del MBA de la Universidad de San Andrés a Mendoza representa una oportunidad para empresarios, directivos, emprendedores y profesionales interesados en incorporar nuevas herramientas de gestión, conocer tendencias globales y fortalecer la competitividad de sus organizaciones.