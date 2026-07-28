Javier Calamaro e Hilda Lizarazu encabezan Arizu Vibras en Godoy Cruz

Javier Calamaro, Hilda Lizarazu, Juampa Staiti y Camila Coccia serán protagonistas de Arizu Vibras, una experiencia que combinará música en vivo, gastronomía, vinos, DJs invitados y feria de emprendedores. El encuentro se realizará el viernes 7 y sábado 8 de agosto desde las 20 horas en Espacio Arizu de Godoy Cruz. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-arizu-vibras-hilda-lizarazu-s1m1h/

El histórico Espacio Arizu de Godoy Cruz será escenario de una nueva edición de Arizu Vibras , una propuesta que invita a vivir dos noches especiales entre música, amigos, gastronomía y cultura. El encuentro se realizará el viernes 7 y sábado 8 de agosto desde las 20 horas, con artistas de primer nivel, DJs invitados, mesa de vinos, propuestas gastronómicas y feria de emprendedores. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb.

Arizu Vibras propone mucho más que una serie de conciertos: será una experiencia para disfrutar de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Mendoza, acompañado por una programación artística que reúne referentes nacionales y talentos locales en pleno crecimiento.

La primera noche tendrá como protagonista a Javier Calamaro , quien regresará a Mendoza para ofrecer un concierto en formato íntimo y acústico junto a Leandro Chiappe en piano y Norberto Alaguibe en percusión.

Durante el espectáculo, el reconocido músico repasará las canciones más importantes de su trayectoria y presentará temas de su último trabajo discográfico, Renaciendo sin ancla, en una propuesta cercana que promete una conexión especial con el público.

La apertura estará a cargo del guitarrista, compositor y productor mendocino Juampa Staiti, una de las figuras destacadas de la escena local. Formado en el prestigioso Musicians Institute de Los Ángeles, Staiti desarrolló una extensa carrera como sesionista y participó en presentaciones junto a Enanitos Verdes, además de integrar diversos proyectos tributo dedicados a artistas internacionales como Toto, Bon Jovi y Jeff Beck.

En esta nueva etapa artística presentará su primer material solista acompañado por Pablo Sánchez, Horacio Munnia y Adrián Muñoz, compartiendo canciones que transforman experiencias personales en relatos musicales cargados de sensibilidad y potencia.

La jornada se completará con la participación de un DJ invitado para cerrar una velada que reunirá distintas generaciones del rock argentino.

Sábado 8 de agosto: Hilda Lizarazu y Camila Coccia

La segunda noche tendrá como figura central a Hilda Lizarazu, una de las artistas más importantes del rock y pop nacional. Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, formó parte de grupos fundamentales como Los Twist y Suéter, además de desarrollar una estrecha colaboración artística junto a Charly García y liderar la exitosa banda Man Ray.

Para su presentación en Arizu Vibras, la cantante ofrecerá un recorrido por las canciones más representativas de su carrera, incluyendo grandes clásicos de Man Ray, composiciones de su etapa solista, obras emblemáticas de Charly García y algunos de los himnos más recordados del rock nacional. Un repertorio pensado para celebrar distintas generaciones de la música argentina a través de una de sus voces más reconocidas.

La apertura estará a cargo de Camila Coccia, cantante y compositora mendocina, se ha convertido en una de las representantes más destacadas del nuevo pop local. Con una propuesta fresca y contemporánea, la artista viene de presentar su álbum Desastre Universal y de participar en escenarios de gran convocatoria junto a Gauchito Club y Miranda!, además de haber sido una de las artistas seleccionadas para la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Una experiencia para disfrutar Mendoza

Además de los espectáculos musicales, Arizu Vibras contará con una completa propuesta gastronómica, mesa de vinos, DJs invitados y feria de emprendedores, generando un espacio pensado para compartir y disfrutar de dos noches únicas en un entorno patrimonial incomparable.

ARIZU VIBRAS

Espacio Arizu – Godoy Cruz

Viernes 7 de agosto – 20 hs

Javier Calamaro + Juampa Staiti + DJ invitado

Sábado 8 de agosto – 20 hs

Hilda Lizarazu + Camila Coccia + DJ invitado

Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-arizu-vibras-hilda-lizarazu-s1m1h/