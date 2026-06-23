Cirugía General y de alta complejidad en Mendoza: Clínica de Cuyo, tecnología de primer nivel mundial al servicio de la vida

En Clínica de Cuyo encontrás el centro quirúrgico más avanzado. Equipamiento de clase mundial, quirófanos de última generación y un equipo médico de excelencia para todo tipo de intervenciones.

Cuando se trata de una cirugía, cada detalle importa. La precisión del equipamiento, la modernidad del espacio, la experiencia del equipo médico y la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto marcan la diferencia entre un resultado bueno y uno extraordinario. En Clínica de Cuyo sabemos esto y lo asumimos como compromiso irrenunciable: ser el centro quirúrgico de mayor tecnología y prestigio.

Quirófanos diseñados para la excelencia Nuestras salas quirúrgicas son espacios de última generación, concebidos desde cero con los más altos estándares internacionales. Cada quirófano fue diseñado para albergar tanto intervenciones de rutina como cirugías de la más alta complejidad, garantizando condiciones óptimas de asepsia, ergonomía e integración tecnológica. No son simplemente espacios nuevos: son entornos pensados para que el cirujano opere en las mejores condiciones posibles y el paciente reciba la mejor atención en cada etapa del proceso.

Tecnología de clase mundial: BrainLab y Siemens El Neuronavegador BrainLab es el sistema de navegación quirúrgica de referencia internacional, utilizado en los centros más prestigiosos del mundo. Permite al neurocirujano planificar y ejecutar intervenciones con una precisión milimétrica, guiándose en tiempo real por imágenes tridimensionales del paciente. Una tecnología que transforma procedimientos de alta complejidad en intervenciones controladas, seguras y predecibles.

El Arco en C Siemens Cios Spin es el equipo de fluoroscopía intraoperatoria más avanzado de la línea Siemens. Ofrece imágenes en 3D de altísima resolución durante la cirugía, permitiendo verificaciones en tiempo real que elevan la precisión y la seguridad de cada procedimiento, especialmente en traumatología, neurocirugía y cirugía vascular.

Un centro preparado para todo La amplitud de nuestra capacidad resolutiva es otro diferencial concreto. En Clínica de Cuyo se realizan con excelencia procedimientos de las siguientes especialidades: