Cirugía General y de alta complejidad en Mendoza: Clínica de Cuyo, tecnología de primer nivel mundial al servicio de la vida

Cuando se trata de una cirugía, cada detalle importa. La precisión del equipamiento, la modernidad del espacio, la experiencia del equipo médico y la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto marcan la diferencia entre un resultado bueno y uno extraordinario. En Clínica de Cuyo sabemos esto y lo asumimos como compromiso irrenunciable: ser el centro quirúrgico de mayor tecnología y prestigio.
Quirófanos diseñados para la excelencia
Nuestras salas quirúrgicas son espacios de última generación, concebidos desde cero con los más altos estándares internacionales. Cada quirófano fue diseñado para albergar tanto intervenciones de rutina como cirugías de la más alta complejidad, garantizando condiciones óptimas de asepsia, ergonomía e integración tecnológica. No son simplemente espacios nuevos: son entornos pensados para que el cirujano opere en las mejores condiciones posibles y el paciente reciba la mejor atención en cada etapa del proceso.
Tecnología de clase mundial: BrainLab y Siemens
El Neuronavegador BrainLab es el sistema de navegación quirúrgica de referencia internacional, utilizado en los centros más prestigiosos del mundo. Permite al neurocirujano planificar y ejecutar intervenciones con una precisión milimétrica, guiándose en tiempo real por imágenes tridimensionales del paciente. Una tecnología que transforma procedimientos de alta complejidad en intervenciones controladas, seguras y predecibles.
El Arco en C Siemens Cios Spin es el equipo de fluoroscopía intraoperatoria más avanzado de la línea Siemens. Ofrece imágenes en 3D de altísima resolución durante la cirugía, permitiendo verificaciones en tiempo real que elevan la precisión y la seguridad de cada procedimiento, especialmente en traumatología, neurocirugía y cirugía vascular.
Un centro preparado para todo
La amplitud de nuestra capacidad resolutiva es otro diferencial concreto. En Clínica de Cuyo se realizan con excelencia procedimientos de las siguientes especialidades:
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Cirugía Bariátrica
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Cirugía Cardiovascular
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Cirugía Coloproctológica
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Cirugía de Alta Complejidad
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Cirugía de Cabeza y Cuello
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Cirugía de Columna
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Cirugía de Tórax
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Cirugía Dermatológica
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Cirugía Endourológica
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Cirugía Esófago Gástrica
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Cirugía General
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Cirugía Ginecológica
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Cirugía Hepatobiliar
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Cirugía Laparoscópica
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Cirugía Mamaria
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Cirugía Obstétrica
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Cirugía ORL
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Cirugía Pared Abdominal
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Cirugía Plástica
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Cirugía Traumatológica de Miembro Inferior
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Cirugía Traumatológica de Miembro Superior
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Cirugía Urológica
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Cirugía Vascular Periférica
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Hemodinamia
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Neurocirugía
Esta capacidad integral significa que, ante cualquier patología o eventualidad, el paciente cuenta con todos los recursos necesarios en un mismo lugar. No hay derivaciones innecesarias, no hay esperas por falta de equipamiento: hay respuesta inmediata, experta y tecnológicamente respaldada.
Consultá con nuestro equipo y conocé todas las especialidades y procedimientos disponibles en clinicadecuyo.com.ar
@clinicadecuyo