Banco Galicia y su compromiso con la educación: fortalecer la alfabetización para transformar el futuro

En Argentina, 1 de cada 2 estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee. En los sectores más vulnerables, la situación es aún más crítica: 7 de cada 10 niños no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en lectura, según datos de la UNESCO. Esta realidad marca el destino educativo de miles de chicos y pone en evidencia un desafío urgente: sin alfabetización, no hay futuro académico ni acceso real a oportunidades de crecimiento.