Andesmar Cargas se convierte en el primer operador exporta simple habilitado de Mendoza

Hay hitos que marcan el inicio de una nueva etapa. Para Andesmar Cargas , el primer despacho de mercadería hacia Chile bajo el régimen Exporta Simple fue uno de ellos. La empresa, con más de cuatro décadas de trayectoria en logística nacional e internacional y sede en Mendoza, obtuvo la habilitación como Operador Logístico del Régimen Exporta Simple - OLES , en la jerga del comercio exterior - convirtiéndose en el primero con esa licencia en la provincia. Dialogamos con Roxana Martinez Corzo, la responsable de Expansión y Desarrollo de la nueva división Global de Andesmar Cargas para conocer el alcance de este paso.

El servicio funciona puerta a puerta, puerta a aeropuerto, puerta a puerto, puerto a puerto, puerta a depósito fiscal y depósito fiscal a depósito fiscal.

- Es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en la construcción de una propuesta internacional seria y completa. Mendoza tiene una posición geográfica estratégica, con pasos fronterizos activos hacia Chile, y durante mucho tiempo las pymes del interior tuvieron que depender de operadores con base en Buenos Aires para acceder a este tipo de herramientas. Ser el primer OLES habilitado en la provincia nos pone en un lugar de responsabilidad, pero también de orgullo. Hay una comunidad de pequeños productores, bodegas, industrias y empresas de economías regionales que ahora tienen un operador local que los acompaña de principio a fin de un modo muy competitivo para las exportaciones a Chile y vía puertos chilenos.

- Exporta Simple es un régimen aduanero simplificado. Como OLES, gestionamos toda la logística de exportación: el retiro de la mercadería, la clasificación arancelaria, el transporte y la entrega en destino . El exportador no necesita inscribirse en el Registro de Importadores y Exportadores ni contratar un despachante de aduana por separado. Nosotros absorbemos esa complejidad. Contamos con servicios terrestres internacionales para cargas consolidadas y completas terrestres con destino a Chile y Perú, también operamos carga aérea internacional desde el aeropuerto de Mendoza hacia el mundo, con especialización en Courier y Exporta Simple, y cargas multimodales combinando terrestre + marítimo a diversos puertos del mundo.

Para el exportador eso significa tener todo resuelto desde una sola plataforma web, con Andesmar Cargas con sede en Mendoza y más de 30 depósitos en todo Argentina.

- ¿Qué perfil de empresa o emprendedor puede aprovechar este régimen?

- El programa está pensado para emprendedores, pymes y empresas que quieren comenzar a exportar sin necesidad de contar con experiencia previa en comercio exterior, resalta Martinez Corzo. A través del portal exportasimple.gob.ar, se pueden gestionar exportaciones directamente desde Argentina utilizando operadores logísticos habilitados, sin necesidad de inscribirse como importador o exportador. Hablamos de productores de alimentos, bodegas que quieren probar mercado en Chile, fabricantes de indumentaria, empresas de tecnología, metalurgia y exportador de cualquier bien tangible producido en Argentina en todo o en parte (también permite productos importados que luego se reexportan). La clave es que el régimen permite exportar de manera completamente digital y con menor carga administrativa. Y ahora, además, con la ampliación normativa reciente, se eliminaron el tope anual de USD 600.000 por exportador y el límite de USD 15.000 por operación. Eso abre las puertas a empresas que ya venían creciendo pero se topaban con ese techo. No hay topes.

- ¿Qué ventaja tiene operar por vía terrestre hacia Chile frente a la salida aérea o marítima por Buenos Aires?

- Una ventaja enorme en tiempos y costos para el interior del país. Mendoza está a pocas horas del paso a Chile. Consolidamos regularmente en Mendoza y Santiago de Chile mercadería de todo Argentina y Chile respectivamente, y luego entregamos en cualquier localidad de Argentina y Chile. Para la PyME, enviar su mercadería desde acá, sin tener que concentrarla primero en Buenos Aires, es un diferencial concreto. Más aún cuando hablamos de economías regionales: vinos, aceite de oliva, alimentos frescos, productos artesanales. La proximidad con el mercado chileno es una ventaja competitiva que Mendoza históricamente no ha explotado al máximo. Estamos cambiando eso.

- ¿Qué sigue para Andesmar Cargas en esta línea de negocios?

- Seguimos desarrollando la unidad Global de negocios internacional. Hemos incorporado el servicio de carga aérea internacional operando desde el aeropuerto de Mendoza hacia el mundo y recibiendo carga aérea y Courier del mundo con vuelos desde Estados Unidos directos al aeropuerto de Mendoza, optimizando plazos y costos operativos considerablemente respecto de la opción vía Ezeiza. Cada envío por el aeropuerto de Mendoza se entrega en 48-72hs en cualquier punto del país.

En alianza con Gruppe Heinlein sumamos las rutas marítimas desde y hacia todo el mundo. Y en lo terrestre, estamos fortaleciendo la frecuencia y capacidad en el corredor Argentina-Chile. El primer envío Exporta Simple fue una operación simbólica, pero también muy reveladora de una necesidad del mercado argentino: un fabricante de Buenos Aires que no vendía pedidos parciales, consigue con este modelo desentenderse de la gestión de exportación dejando todo en manos de Andesmar Cargas con la garantía de un servicio que cumple con toda la gestión logística y aduanera, con acompañamiento profesional, en tiempo y forma. Fortalecer el comercio exterior para micro, pequeñas y medianas empresas es nuestro propósito en el área Global de Andesmar Cargas.

Andesmar Cargas figura entre los operadores habilitados en el portal oficial de Exporta Simple vinculado a ARCA, junto a empresas como DHL, FedEx y UPS, siendo la única con sede operativa en Mendoza.