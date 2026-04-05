5 de abril de 2026 - 00:00

Revalorización del gran archivo de Los Andes

El trabajo consiste en escanear en base a altísima tecnología la colección histórica en papel de Los Andes en su totalidad, día a día. Cada ejemplar que circuló por nuestra provincia desde el lejano 20 de octubre de 1883 tendrá el abordaje modernizador correspondiente. Para ello se aplicará un procesamiento con programas de primer nivel, lo que permitirá que el público pueda acceder a la colección mediante herramientas de última generación.

MENDOZA 19/10/04 SUPLEMENTO 125 ANIVERSARIOFACHADA DEL EDIFICIO DE DIARIO LOS ANDES EN LA DECADA DEL 30 CON LOS VEHICULOS PARA EL REPARTO DE LOS DIARIOS FOTO: CLAUDIO GUTIERREZ / LOS ANDES
MENDOZA 19/10/04 SUPLEMENTO 125 ANIVERSARIOFACHADA DEL EDIFICIO DE DIARIO LOS ANDES EN LA DECADA DEL 30 CON LOS VEHICULOS PARA EL REPARTO DE LOS DIARIOS FOTO: CLAUDIO GUTIERREZ / LOS ANDES

Foto:

Los Andes | Editorial
Por Editorial

Como se informó en una edición reciente, Diario Los Andes se encuentra llevando a cabo otra etapa de consolidación periodística, para beneficio exclusivo de sus lectores y de todos los que periódicamente se apoyan informativamente en su trayectoria junto al crecimiento de Mendoza.

Leé además

diario los andes renovo su servicio de newsletter gratuito para estar mas cerca de los lectores

Diario Los Andes renovó su servicio de newsletter gratuito para estar más cerca de los lectores
con apoyo de google y adepa, los andes pondra en valor su historico archivo papel

Con apoyo de Google y Adepa, Los Andes pondrá en valor su histórico archivo papel

Por Redacción Sociedad

El aporte mancomunado de empresas líderes a nivel mundial, como Google, y local en el plano tecnológico, el interés y respaldo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el muy valioso compromiso de historiadores y expertos en archivística mendocinos permitirá que la historia reflejada en nuestro centenario medio de comunicación pueda estar en forma simple al alcance de cada interesado.

El trabajo consiste en escanear en base a altísima tecnología la colección histórica en papel de Los Andes en su totalidad, día a día. Cada ejemplar que circuló por nuestra provincia desde el lejano 20 de octubre de 1883 tendrá el abordaje modernizador correspondiente. Para ello se aplicará un procesamiento con programas de primer nivel, lo que permitirá que el público pueda acceder a la colección mediante herramientas de última generación.

Esta enorme labor emprendida redundará en una simplificación muy clara y precisa, como recuperar el inmenso material impreso durante la trayectoria del diario y ordenarlo de tal modo que resulte mucho más fácil encontrar contenidos del pasado, respondiendo de ese modo a los muchos interesados en valerse siempre del aporte histórico de nuestro medio.

Diario Los Andes continúa así con un ya consolidado tiempo de transformación, que se adapta, principalmente, al claro cambio de época en materia comunicacional. Esto se enmarca en un crecimiento como empresa, con la premisa de afianzarse en el mundo digital, que ya ha de este medio uno de los más buscados por las audiencias.

No es otra cosa que rescatar y extender en el tiempo el contacto con los mendocinos, que durante décadas inolvidables transitaron por la biblioteca de nuestra casa para leer la vida de Mendoza documentada en páginas desde aquel 1883, pocos años después del trágico y devastador terremoto que enterró a la Mendoza fundacional.

Nos motiva el convencimiento de que aferrarse a los grandes adelantos en materia de comunicación es un desafío, una obligación que se traduce en respeto con quienes son fieles seguidores con sus soportes digitales e impreso.

Como ya hemos señalado en oportunidades anteriores, el diario Los Andes comparte con los mendocinos el tesoro de sus recuerdos. Qué mejor que a través de su imponente archivo. Y en base a los adelantos tecnológicos de este tiempo con un procesamiento que hará de nuestra historia como medio algo cotidiano y de fácil acceso. Una suerte de tren de la vida que no quiere terminar su recorrido, sino nutrirse de quienes a su paso apreciaron su labor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si aun recordas estos 4 eventos de tu pasado, tenes una mente mas lucida que la mayoria de las personas de 60 anos

Si aún recordás estos 4 eventos de tu pasado, tenés una mente más lúcida que la mayoría de las personas de 60 años

Emilia Fernández, madre del soldado Luis Roberto Fernández en el cementerio de Darwin. Imagen que se viralizó junto a un dibujo. Foto: Gentileza. 

Malvinas: el cementerio de los que no volvieron

investigaciones sugieren una manera facil de combatir la perdida de memoria: cuanto antes empieces, mas te beneficiaras

Investigaciones sugieren una manera fácil de combatir la pérdida de memoria: cuanto antes empieces, más te beneficiarás

Angie Villé ganó el primer puesto por su obra Memoria de un sueño que no termina.

Angie Villé pinta el desarraigo: "Mis antepasados no cruzaron un océano, cruzaron el tiempo"