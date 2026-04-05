Revalorización del gran archivo de Los Andes

Como se informó en una edición reciente, Diario Los Andes se encuentra llevando a cabo otra etapa de consolidación periodística, para beneficio exclusivo de sus lectores y de todos los que periódicamente se apoyan informativamente en su trayectoria junto al crecimiento de Mendoza.

El aporte mancomunado de empresas líderes a nivel mundial, como Google, y local en el plano tecnológico, el interés y respaldo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el muy valioso compromiso de historiadores y expertos en archivística mendocinos permitirá que la historia reflejada en nuestro centenario medio de comunicación pueda estar en forma simple al alcance de cada interesado.

El trabajo consiste en escanear en base a altísima tecnología la colección histórica en papel de Los Andes en su totalidad, día a día. Cada ejemplar que circuló por nuestra provincia desde el lejano 20 de octubre de 1883 tendrá el abordaje modernizador correspondiente. Para ello se aplicará un procesamiento con programas de primer nivel, lo que permitirá que el público pueda acceder a la colección mediante herramientas de última generación.

Esta enorme labor emprendida redundará en una simplificación muy clara y precisa, como recuperar el inmenso material impreso durante la trayectoria del diario y ordenarlo de tal modo que resulte mucho más fácil encontrar contenidos del pasado, respondiendo de ese modo a los muchos interesados en valerse siempre del aporte histórico de nuestro medio.

Diario Los Andes continúa así con un ya consolidado tiempo de transformación, que se adapta, principalmente, al claro cambio de época en materia comunicacional. Esto se enmarca en un crecimiento como empresa, con la premisa de afianzarse en el mundo digital, que ya ha de este medio uno de los más buscados por las audiencias.

No es otra cosa que rescatar y extender en el tiempo el contacto con los mendocinos, que durante décadas inolvidables transitaron por la biblioteca de nuestra casa para leer la vida de Mendoza documentada en páginas desde aquel 1883, pocos años después del trágico y devastador terremoto que enterró a la Mendoza fundacional.

Nos motiva el convencimiento de que aferrarse a los grandes adelantos en materia de comunicación es un desafío, una obligación que se traduce en respeto con quienes son fieles seguidores con sus soportes digitales e impreso.

Como ya hemos señalado en oportunidades anteriores, el diario Los Andes comparte con los mendocinos el tesoro de sus recuerdos. Qué mejor que a través de su imponente archivo. Y en base a los adelantos tecnológicos de este tiempo con un procesamiento que hará de nuestra historia como medio algo cotidiano y de fácil acceso. Una suerte de tren de la vida que no quiere terminar su recorrido, sino nutrirse de quienes a su paso apreciaron su labor.