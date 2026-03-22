No olvidar para no repetir errores políticos

Con motivo de cumplirse en los próximos días 50 años del último golpe de Estado en el país, la Iglesia argentina, a través de la Conferencia Episcopal, órgano que reúne a los obispos católicos en funciones, emitió un documento en el que llamó a la reflexión sobre el pasado violento, pero también alertó sobre prácticas políticas que pueden inducir nuevamente al autoritarismo.

Uno de los obispos argentinos consultado por la prensa luego de la emisión del documento dejó reflexiones muy importantes, entre ellas: “La Iglesia, como institución, sobre todos los obispos, en reiteradas ocasiones ha pedido un sincero perdón por esos tiempos tan oscuros donde institucionalmente, por un lado, faltó tal vez mayor audacia o compromiso”. Palabras del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara.

Hizo alusión, obviamente, a muchas críticas que recibieron los mayores dignatarios de la Iglesia argentina en los tiempos de la última dictadura por lo que se consideró una actitud pasiva ante las violaciones a los derechos humanos que se denunciaban en aquellos años.

También el reciente documento del Episcopado citó un fragmento del papa Francisco incluido en su encíclica Fratelli Tutti: “Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que (algo) sucedió y que hay que mirar hacia adelante…” para remarcar que “… no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”.

Es evidente que la relación entre la Iglesia y el gobierno nacional es en estos momentos fría, distante. Sin embargo, en el texto difundido los obispos evitaron realizar críticas puntuales, pero sí remarcaron su diagnóstico y pensamiento con respecto al rumbo que debería mantener el transcurrir democrático.

Es así como surge un reproche al clima imperante en la política argentina en estos tiempos. En ese contexto hablan de degradación del debate público, punto de vista acertado y palpable con sólo observar las acciones de oficialismo, incluido el presidente de la Nación, y la oposición a la hora de cotejar medidas públicas. El deterioro de la convivencia democrática es notorio, según la Iglesia, en otro acertado análisis de la realidad.

Sobre la tendencia al autoritarismo que se menciona en el texto difundido, se debería reflexionar relacionando dicha advertencia con el contenido del párrafo en el que se hace alusión al deterioro democrático. Por ello, no se puede afirmar que los obispos criticaron, sin mencionarlo, el obrar público del presidente Milei. Pero sí que alertaron que un estilo de gestión basado en la confrontación y la consecuente alteración democrática inevitablemente conduce a un ejercicio cuasi despótico que choca con los preceptos republicanos que nos definen como nación.

Un enfático llamado a no dar vuelta la página oscura de la historia para aprender de ella y no repetir errores.