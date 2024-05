Jurado vecinal o mejores relaciones comunitarias

El municipio capitalino puso en marcha el sistema de jurado vecinal para personas que incumplan el Código de Convivencia. No decimos que no esté bien el primer caso atendido, contra un joven que pintó un graffiti en una pared no autorizada y que ahora dejará en su estado original. Pero, si nos importa que el programa pueda servir para combatir el creciente vandalismo en plazas y espacios públicos.