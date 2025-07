Generalizar y agredir degradan el debate político

Eso no ocurre solamente en el país, sino que la degradación política es hoy un fenómeno mundial, pero en la Argentina sus expresiones son por demás elevadas. Ejemplo concreto de lo que decimos es la relación que el presidente de la nación, Javier Milei, viene manteniendo con los gobernadores de provincias en la discusión por el reparto de los fondos públicos.

Y lo más preocupante de todo es que este clima enrarecido de generalizaciones injustas y de agresiones permanentes se genera desde lo más alto de la esfera política, luego es multiplicado por las instancias subordinadas en la jerarquía partidaria, también por las redes militantes (verdaderas cloacas de la ofensa) y al final todos caen en el mismo modo de hacer política, que es el peor modo de hacerla.

En este opaco presente, cuando un periodista pregunta algo que no es del agrado del político entrevistado, éste -no sólo el presidente- termina acusando al profesional de la comunicación de cometer tontas generalizaciones (cuando son ellos, los políticos, quienes generalizan todo) y no son pocas las veces en que su lenguaje frente al entrevistador termina siendo por demás maleducado o incorrecto.

En suma, generalizaciones y agresiones que afectan la sana convivencia que debería existir, aún con las más profundas diferencias, entre los distintos actores de la vida pública y en la relación de éstos con la sociedad en general. No se puede vivir todo el tiempo insultando y ofendiendo justificando tales actitudes diciendo que son meras formalidades, que lo que en verdad importa es el fondo. Cuando en realidad, casi siempre la forma y el fondo terminan siendo lo mismo.

La política argentina, empezando por sus más altas jerarquías, debe recuperar la calma y el respeto que parece estar perdiendo en magnitudes crecientes y sofocantes.