El principio elemental de honrar las deudas

Nuestro país cumplió el viernes con el pago de vencimientos de deuda externa por más de 4.200 millones de dólares. Un paso importante logrado a través de lo que constituyó una combinación de recursos de la cuenta del Tesoro Nacional y la compra del monto restante al Banco Central, que, a su vez, obtuvo para ello un préstamo de bancos internacionales.

Una operación con buen resultado en un año que, sin embargo, no será fácil de encarar en lo que concierne a operatorias para hacer frente a obligaciones, por ejemplo, con organismos de crédito como el BID y el Banco Mundial.

Más allá de las consideraciones que se puedan efectuar desde distintos puntos de observación sobre la operatoria montada, es de destacar la intención de la Argentina de honrar sus deudas, es decir, cumplir con las obligaciones financieras contraídas. Un camino que se debe mantener tanto a nivel nacional como con acreedores extranjeros.

Como señalan destacados analistas económicos , reconstruir confianza después de prácticamente 100 años de reiterados defaults requiere de una tarea ardua para mantener el nuevo estatus y lograr recuperar confianza en lo institucional.

Hay estimaciones que ubican a la Argentina como el país con récord mundial en reestructuración de deuda y el sexto con mayor tasa de inflación prácticamente en los últimos 50 años. La administración nacional previa a la actual no fue la excepción y potenció el nivel de descrédito argentino en materia administrativa y credibilidad financiera.

Un gesto a favor de suma importancia lo dio el gobierno nacional en abril del año pasado con la supresión del cepo cambiario. Dicho anuncio significó en su momento la habilitación de un nuevo ciclo en el plan económico del presidente Milei, siendo la economía la columna vertebral de su gestión. La liberación del cepo había sido, junto con el ordenamiento de la macroeconomía, una de las mayores promesas libertarias de campaña, es decir, antes de ganar la elección presidencial.

Honrar deudas por parte del Estado equivale a fortalecer la credibilidad en el mismo. Significa hacer crecer la reputación institucional y fortalecer, en esa línea, la solidez del sistema democrático argentino.

Se estima, por lo tanto, que la fuerte ayuda recibida poco antes de las elecciones parlamentarias por parte del gobierno de Estados Unidos fue una demostración del nivel de confianza que en el plano financiero adquirió en sus dos primeros años la actual gestión.

El paso dado debería permitir mantener la tranquilidad que se viene observando en los mercados y también contribuir a una importante baja del Riesgo País, que se mantiene elevado a pesar de la caída registrada en las últimas semanas.

La confianza es un primer paso indudable para el crecimiento esperado y el alivio para la economía doméstica.