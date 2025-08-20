20 de agosto de 2025 - 19:06

Ya no es el rey: los destinos que compiten contra Chile con mejores precios y ofertas

Los argentinos amplían cada vez más sus opciones para realizar tours de compras. Varios de ellos se encuentran en el exterior.

Las compras en Chile se verán afectadas por las elecciones en el país.

Foto:

Por Redacción Economía

Chile comenzó a perder atractivo como destino principal para las compras de argentinos. Los nuevos puntos elegidos son tres ciudades de Bolivia: Bermejo, Villazón y Yacuiba. Los compradores provienen sobre todo de Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. El fenómeno se explica por los precios hasta 70% más bajos que en los comercios de Argentina.

Compras en Chile

Desde cuándo Chile pierde terreno y competitividad

- El cambio se consolidó en los últimos meses, en un contexto en el que Chile aún ofrece productos más económicos que Argentina, pero ya no concentra la preferencia exclusiva.

- La disparidad cambiaria con Bolivia abrió una diferencia significativa, que sumada a la flexibilización de importaciones en Argentina, alteró el mapa del turismo de compras.

La diferencia de precios

Un ejemplo ilustra la magnitud de la diferencia.

- Un aire acondicionado de 3.000 frigorías cuesta cerca de 700.000 pesos en Salta, mientras que en Bermejo puede conseguirse por menos de 330.000 pesos.

- En indumentaria, la brecha es igual de marcada: un pantalón puede comprarse a 6.000 pesos, una docena de camperas deportivas por 120.000, doce jeans por 130.000 y doce pares de zapatillas por 220.000.

- Incluso artículos de consumo diario, como tres termos, se consiguen a 40.000 pesos.

La respuesta desde Bolivia

Las autoridades y comerciantes bolivianos respondieron al aumento de visitantes con la ampliación de la infraestructura local. Los operadores de turismo implementaron paquetes que incluyen transporte, asesoramiento en trámites fronterizos y guías especializados para acompañar a los compradores durante toda la jornada. Esto convirtió a los viajes en circuitos organizados que aseguran comodidad y eficiencia.

Bermejo, ubicado en el departamento de Tarija, Bolivia
Bermejo, ubicado en el departamento de Tarija, Bolivia.

Bermejo, ubicado en el departamento de Tarija, Bolivia.

La nueva dinámica regional coloca a Bermejo, Villazón y Yacuiba como polos de abastecimiento para familias y pequeños comerciantes argentinos. El impacto se observa tanto en la circulación de personas como en el movimiento económico fronterizo, que ya compite directamente con las ciudades chilenas y reconfigura el mapa de destinos de compras en la región.

