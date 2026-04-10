Vuelve el reintegro a Coto sin tope con Mercado Pago: cómo aprovechar el 25% de descuento este viernes

Este viernes 10 de abril se activa una de las promociones en Coto , el supermercado ofrece un 25% de descuento sin tope de reintegro pagando con Mercado Pago . La iniciativa alcanza a múltiples sucursales del país.

El reintegro se aplica directamente en línea de cajas y permite recuperar una parte importante del gasto sin límite, algo poco habitual en este tipo de acciones. Con una condición de compra mínima, la propuesta gana atractivo en un contexto donde cada descuento cuenta.

El beneficio estará vigente solo el viernes 10 de abril de 2026 y aplica en sucursales de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. La clave para acceder es pagar escaneando el código QR con la app de Mercado Pago , utilizando cualquier medio de pago disponible dentro de la billetera.

El descuento es del 25% sin tope de reintegro , lo que significa que no hay un límite máximo de devolución. Esto lo diferencia de otras promociones habituales, donde el ahorro suele estar restringido a un monto fijo.

Sin embargo, hay una larga lista de productos excluidos que es clave tener en cuenta antes de comprar. No entran en la promoción los electrodomésticos, neumáticos y rodados , ni productos de determinadas bodegas y marcas de vinos y espumantes.

Tampoco se incluyen carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias, carnes elaboradas, pollo fresco o congelado, ni productos básicos como harinas, azúcar y aceite de girasol o mezcla. A esto se suman restricciones en bebidas de marcas reconocidas como gaseosas, aguas, jugos y energizantes, así como también leches infantiles etapa 1 y 2.

Cuánto hay que gastar para acceder al reintegro y maximizar el ahorro

Para activar el beneficio, es necesario realizar una compra mínima de $50.000 pagando con QR de Mercado Pago. A partir de ese monto, se aplica el 25% de descuento sin límite.

Mercado Pago Mercado Pago

Esto implica que, por ejemplo, en una compra de $50.000 se pueden recuperar $12.500, pero si el gasto es mayor, el reintegro también crece sin restricciones. Por eso, la promoción resulta especialmente conveniente para compras grandes o mensuales.

En la práctica, quienes concentren su consumo en esta fecha pueden lograr un ahorro significativo. Sin embargo, es importante considerar las exclusiones, ya que algunos productos como electrodomésticos, bebidas de ciertas marcas, carnes específicas o artículos regulados quedan fuera del beneficio.

Planificar la compra y superar el mínimo requerido es la mejor forma de aprovechar al máximo un reintegro que, al no tener tope, se convierte en una oportunidad poco frecuente en supermercados.