Vititivinicultura: los pedidos de la industria al nuevo presidente del INV

El cambio de color político en el poder dejó una inminente salida en el mundo del vino. Martín Hinojosa cumplió su ciclo al frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el presidente Javier Milei deberá designar a una nueva persona para que ocupe el cargo en la entidad madre del vino argentino, algo que no ha sucedido en su primera semana de gobierno.

Si bien en el sector reina la cautela hasta el anuncio oficial de la nueva autoridad del INV, se ve con buenos ojos el regreso de una figura como la de Carlos Tizio, hasta ahora el nombre que más fuerte ha sonado. Se trata del ingeniero agrónomo Master en UC Davis y especialista en viticultura que tiene una vasta carrera en la industria vitivinícola.

Además, Tizio ya cuenta con experiencia para el cargo, ya que fue quien comandó el organismo entre 2016 y 2020 durante el gobierno de Mauricio Macri, puesto al que llegó en condición de “extrapartidario” (sin filiación con ninguna de las fuerzas que integraron el frente Cambiemos).

Desde Bodegas de Argentina (BdA), Milton Kuret aseguró que a quien le toque asumir el puesto deberá “revisar la actual Ley de Vinos, simplificar y flexibilizar controles y eficientizar y acelerar procesos que permitan la innovación en productos”. Asimismo, planteó que en INV debería “disminuir burocracia y revisar la normativa acorde a las tecnologías que han incorporado las empresas”. Esto, explicó, debería darse para “dar agilidad a las empresas que tratan de innovar acorde a las preferencias de los consumidores”, ya que en este aspecto “hay una dinámica importante y hay que satisfacerla”.

Por último, desde BdA resaltaron que quien asuma deberá tener en cuenta que el INV tiene un rol muy importante en su aval y certificaciones de los productos a nivel internacional.

Por su parte, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), aseguró que los pedidos a la nueva autoridad no difieren mucho de lo que ya se venía reclamando en el sector. “Que entienda que la vitivinicultura es diversa, que tiene muchos sectores, que no es solo alta gama o baja gama”, planteó..

“Hay que mejorar el fomento de la industria a nivel nacional, hay que aggiornarse a los nuevos tiempos, a las nuevas técnicas de análisis, a los nuevos tiempos donde los vinos son de menor graduación alcohólica, con más refrescancia”, enumeró Ruggeri sobre los aspectos a conversar con quien sea la nueva autoridad del INV.

A su turno, Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, opinó que si es Carlos Tizio quien ocupe el cargo máximo en la entidad madre del vino argentino, “se valora la experiencia en este tipo de responsabilidad”. “Es un candidato de los pocos que puede ofrecer antecedentes en la materia”, valoró.

Sacando un poco el foco del INV y llevando la mirada hacia la industria, Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) expresó: “La vitivinicultura es muy importante para la Argentina, ya muchas provincias, ya no hablábamos de tres o cuatro provincias como normalmente lo hacíamos hace 10 años atrás, son muchas provincias que tienen participación económica dentro de esta actividad y que generan muchísimo trabajo, así que esperemos que las medidas tomadas por el nuevo gobierno sean alentadoras, que nos venga bien a la vitivinicultura argentina y que podamos seguir creciendo, que es lo que necesitamos”.

El riojano se refirió también a las cifras negativas que ha registrado la actividad y cómo podrían ser los próximos meses: “Mientras el proceso inflacionario no se detenga y el poder adquisitivo de la gente baje, el mercado interno va a seguir decayendo, con lo cual es una situación que, por supuesto que se llega a dar de esa magnitud, la vamos a sufrir seguramente en estos meses. Esperemos que se pueda empezar una recuperación que permita tonificar el poder adquisitivo de la gente y dentro de eso el vino pasa a ser un elemento que ahí juega fuerte. Mientras tanto hay prioridades mucho más importantes que nuestra bebida nacional”, cerró Mario González.

Carlos Tizio es el candidato para comandar el INV. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿La unidad de la industria?

Durante la semana, en la última reunión de directorio de Wines of Argentina (WofA) se vivió un momento inesperado: después de mucho tiempo se dio, aunque de manera informal, la reunión de las autoridades de tres de las instituciones más representativas de la industria del vino. En Casa Vigil, donde tuvo lugar el evento, se juntaron Alejandro Vigil, presidente de WofA, Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), y Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina (BdA).

“Yo digo que nada es casualidad. Cuando las cosas necesitan realmente de las personas, que bajen al piso y no se mantengan en el cielo, la gente lo hace y por suerte acá estamos, discutiendo sobre la viticultura de Argentina. Lo vamos a hacer. Estoy convencido y he tomado un lugar en Wines of Argentina donde entiendo que la viticultura es una sola y no está dividida en dos, tres o siete partes”, sostuvo Alejandro Vigil, el anfitrión del encuentro.

Haciendo referencia a la coyuntura, donde el financiamiento estatal está en la lupa por el plan económico que ha optado el presidente Milei y el ministro de Economía Caputo, Vigil opinó: “Me preocupa el financiamiento para Coviar, más que para WofA. Porque yo subo la cuota a los socios y la gente está dispuesta a pagarlo. Creo que tenemos que tener una mirada más amplia sobre lo que puede pasar con Coviar y donde tenemos que tomar la decisión como actividad. Creo que tenemos que mirar que es una ley que está financiada por todas las bodegas. Si uno lee lentamente o sabiamente lo que dice el nuevo gobierno, es muy probable que pueda desaparecer. Con lo cual tenemos que ser parte fundamental y entender para qué lo queremos y dónde vamos para que no desaparezca”, completó Vigil.

