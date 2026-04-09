Viernes, sábado y domingo: el truco para ahorrar $25.000 con MODO en Vea y Disco

Hacer las compras en el supermercado puede ser menos costoso si se aprovechan bien las promos vigentes. En Vea y Disco, hay un reintegro activo con MODO que devuelve el 20% de cada compra y permite recuperar hasta $25.000 por banco todos los meses.
La promoción aplica solo viernes, sábado y domingo, en compras presenciales con QR, y está vigente el 30 de abrilde 2026, o hasta que se alcance el tope total de $2.834.200.000 en reintegros.
Ahorro en Vea y Disco: cómo funciona el beneficio, bancos adheridos y sucursales en Mendoza
Para acceder al descuento, el pago debe hacerse en caja escaneando el código QR con MODO. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la billetera. No aplica para compras online.
El reintegro es del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Esto significa que, si tenés cuentas en distintos bancos, podés usar la promo con cada uno y multiplicar el ahorro. Además, el beneficio se puede acumular con otras promociones bancarias.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander (solo con VISA)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales Vea adheridas en Mendoza
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cuánto hay que gastar para recibir los $25.000 de reintegro
El beneficio devuelve un 20% del total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese reintegro máximo, es necesario gastar $125.000 en una sola compra, ya que el 20% de ese monto equivale a los $25.000 de devolución.
El mínimo exigido para acceder a la promoción es de $100.000, pero en ese caso el reintegro será menor (hasta $20.000). Por eso, quienes busquen aprovechar el tope completo deben superar ese monto.
Además, como el beneficio es por banco y por mes, si se tienen cuentas en más de una entidad se puede repetir la operación y obtener el reintegro máximo en cada caso. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a MODO.