9 de abril de 2026 - 11:49

Viernes, sábado y domingo: el truco para ahorrar $25.000 con MODO en Vea y Disco

Reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco de viernes a domingo. Tope de $25.000 por banco, acumulable y vigente hasta el 30 de abril.

El beneficio es mensual y puede aprovecharse con más de un banco adherido.

El beneficio es mensual y puede aprovecharse con más de un banco adherido.

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Freepik
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Hacer las compras en el supermercado puede ser menos costoso si se aprovechan bien las promos vigentes. En Vea y Disco, hay un reintegro activo con MODO que devuelve el 20% de cada compra y permite recuperar hasta $25.000 por banco todos los meses.

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La promoción aplica solo viernes, sábado y domingo, en compras presenciales con QR, y está vigente el 30 de abril de 2026, o hasta que se alcance el tope total de $2.834.200.000 en reintegros.

Ahorro en Vea y Disco: cómo funciona el beneficio, bancos adheridos y sucursales en Mendoza

Para acceder al descuento, el pago debe hacerse en caja escaneando el código QR con MODO. Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la billetera. No aplica para compras online.

Supermercado Vea
Para llegar al tope de $25.000 hay que gastar $125.000 en una sola compra.

Para llegar al tope de $25.000 hay que gastar $125.000 en una sola compra.

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Esto significa que, si tenés cuentas en distintos bancos, podés usar la promo con cada uno y multiplicar el ahorro. Además, el beneficio se puede acumular con otras promociones bancarias.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander (solo con VISA)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
supermercado reintegro
La promo es presencial, se paga con QR y el reintegro se acredita dentro de los 30 d&iacute;as.

La promo es presencial, se paga con QR y el reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Cuánto hay que gastar para recibir los $25.000 de reintegro

El beneficio devuelve un 20% del total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese reintegro máximo, es necesario gastar $125.000 en una sola compra, ya que el 20% de ese monto equivale a los $25.000 de devolución.

El mínimo exigido para acceder a la promoción es de $100.000, pero en ese caso el reintegro será menor (hasta $20.000). Por eso, quienes busquen aprovechar el tope completo deben superar ese monto.

Además, como el beneficio es por banco y por mes, si se tienen cuentas en más de una entidad se puede repetir la operación y obtener el reintegro máximo en cada caso. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a MODO.

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