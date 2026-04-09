Viernes, sábado y domingo: el truco para ahorrar $25.000 con MODO en Vea y Disco

Hacer las compras en el supermercado puede ser menos costoso si se aprovechan bien las promos vigentes. En Vea y Disco , hay un reintegro activo con MODO que devuelve el 20% de cada compra y permite recuperar hasta $25.000 por banco todos los meses.

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La promoción aplica solo viernes, sábado y domingo , en compras presenciales con QR, y está vigente el 30 de abril de 2026 , o hasta que se alcance el tope total de $2.834.200.000 en reintegros.

Para acceder al descuento, el pago debe hacerse en caja escaneando el código QR con MODO . Se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas asociadas a la billetera. No aplica para compras online.

El reintegro es del 20% sobre el total de la compra , con un tope de $25.000 por banco por mes . Esto significa que, si tenés cuentas en distintos bancos, podés usar la promo con cada uno y multiplicar el ahorro. Además, el beneficio se puede acumular con otras promociones bancarias .

Para llegar al tope de $25.000 hay que gastar $125.000 en una sola compra.

Banco Santander (solo con VISA)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Sucursales Vea adheridas en Mendoza

Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza

Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza

Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza

Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza

Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza

Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza

Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza

Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza

Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza

Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza

Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza

Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza

Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza

Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza

Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza

Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza

Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza

Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza

Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza

Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza

Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza

Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza

Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza

Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza

Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza

Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza

Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza

Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza

Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza

Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza

Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza

Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza

Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza

Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza

Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza

Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

supermercado reintegro La promo es presencial, se paga con QR y el reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Cuánto hay que gastar para recibir los $25.000 de reintegro

El beneficio devuelve un 20% del total de la compra, con un tope de $25.000 por banco por mes. Para alcanzar ese reintegro máximo, es necesario gastar $125.000 en una sola compra, ya que el 20% de ese monto equivale a los $25.000 de devolución.

El mínimo exigido para acceder a la promoción es de $100.000, pero en ese caso el reintegro será menor (hasta $20.000). Por eso, quienes busquen aprovechar el tope completo deben superar ese monto.

Además, como el beneficio es por banco y por mes, si se tienen cuentas en más de una entidad se puede repetir la operación y obtener el reintegro máximo en cada caso. El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores en la cuenta asociada a MODO.