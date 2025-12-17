17 de diciembre de 2025 - 16:18

Vargas Arizu le contestó a Sturzenegger tras las críticas a los viñateros y rechazó la comparación con la AFA

El ministro de Producción mendocino reaccionó en redes sociales a los dichos de Sturzenegger, quien había acusado a los viñateros de buscar judicialmente frenar la desregulación en el sector.

Rodolfo Vargas Arizu le contestó a Sturzenegger

Rodolfo Vargas Arizu le contestó a Sturzenegger

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

el gobierno dona tractores a cooperativistas y municipios

El Gobierno dona tractores a cooperativistas y municipios

Por Diana Chiani
vino: el gobierno pone en marcha un plan para exportar los excedentes vinicos

Vino: el gobierno pone en marcha un plan para exportar los excedentes vínicos

Por Diana Chiani

El conflicto en el sector vitivinícola escaló tras las críticas de Sturzenegger que comparó a los viñateros con la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Ante estos dichos, Vargas Arizu manifestó no lograr comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto.

La controversia se centra en el reclamo de los viñateros para que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) vuelva a ser obligatorio, luego de que el Gobierno nacional decidiera que dejara de serlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RVargasArizu/status/2001340018728874088?s=20&partner=&hide_thread=false

Vargas Arizu afirmó que desde el Gobierno de Mendoza se ha impulsado el proceso de desregulación de manera conjunta, “apoyando la eliminación de 972 normas que impedían el libre mercado y obstaculizaban el desarrollo del sector”.

Sin embargo, el funcionario provincial enfatizó que la única norma cuya continuidad en su curso habitual y normal se solicitó fue el CIU obligatorio, respaldo por el Gobierno de la Provincia y su Ministerio. A pesar de esta solicitud puntual, la respuesta de Sturzenegger "siempre fue negativa".

Vargas Arizu consideró que comparar a la vitivinicultura de Mendoza con la AFA y su presidente "constituye una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros". Para defender la relevancia y seriedad del sector, el ministro remarcó que Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de dos mil marcas en el mercado internacional, subrayando: "sabemos de lo que hablamos y de lo que producimos".

El ministro mendocino insistió en que la comparación es una "falta de respeto", especialmente considerando los resultados de las últimas elecciones, donde la provincia, mediante una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54 % de los votos en favor del proyecto político del presidente Javier Milei. Vargas Arizu advirtió que la actual judicialización, que Sturzenegger cuestionó, "podría haberse evitado con un mínimo de empatía".

Finalmente, el funcionario provincial invitó a Sturzenegger a "reflexionar sobre sus dichos, en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional".

Sturzenegger, Casado y Vargas Arizu 2

Por qué Sturzenegger comparó a los viñateros de Mendoza con Chiqui Tapia

Sturzenegger sostuvo que esta acción judicial busca impedir la posibilidad de elegir y sostener esquemas que favorecen intereses concentrados. Argumentó que la presentación judicial replica la estrategia de la AFA cuando se opuso a que los clubes pudieran decidir si transformarse en sociedades anónimas, buscando prohibir la opcionalidad.

Sturzenegger había sugerido que detrás del intento de reinstalar la obligatoriedad del CIU existen posibles intereses, ya que este certificado operaba como un mecanismo de control del mercado al reunir información que "facilita el control y la cartelización del mercado", y que también podría estar vinculado al financiamiento de entidades sectoriales.

Además, el ministro nacional señaló que el 45% de los productores que previamente estaban obligados a usar el CIU luego no lo utilizaban, por lo que la medida solo buscó hacerlo opcional. Sturzenegger concluyó esperando que la Justicia "se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2001266203524776111&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La cartera de Producción consideró que la omisión del mes constituía un error material y dispuso la modificación del artículo 3° de la normativa original.

Un ministerio corrigió una norma que evalúa el desempeño de sus empleados: qué pasó

Por Redacción Política
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este jueves 18 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este jueves 18 de diciembre

Por Redacción Economía
Federico Sturzenegger comparó el reclamo de los viñateros de Mendoza con la postura de la AFA que conduce Chiqui Tapia.

Sturzenegger comparó a la Asociación de Viñateros de Mendoza con el Chiqui Tapia: la respuesta

Por Soledad Gonzalez
El detalle de construcción, realizado íntegramente en ladrillo visto sismo resistente, no era común en la provincia en esos años.

Patrimonio en venta: la bodega centenaria que combina arquitectura única con un parque de ensueño

Por Matías Carretero