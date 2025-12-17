Vargas Arizu le contestó a Sturzenegger tras las críticas a los viñateros y rechazó la comparación con la AFA

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , salió a contestarle al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien apuntó contra la Asociación de Viñateros de Mendoza por recurrir a la Justicia para detener una medida de desregulación.

El conflicto en el sector vitivinícola escaló tras las críticas de Sturzenegger que comparó a los viñateros con la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Ante estos dichos, Vargas Arizu manifestó no lograr comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto.

La controversia se centra en el reclamo de los viñateros para que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) vuelva a ser obligatorio , luego de que el Gobierno nacional decidiera que dejara de serlo.

Vargas Arizu afirmó que desde el Gobierno de Mendoza se ha impulsado el proceso de desregulación de manera conjunta, “apoyando la eliminación de 972 normas que impedían el libre mercado y obstaculizaban el desarrollo del sector”.

@fedesturze , no logro comprender la agresión hacia los viñateros mendocinos y hacia la vitivinicultura en su conjunto. Desde @MendozaGobierno hemos impulsado este proceso de desregulación de manera conjunta, apoyando la eliminación de 972 normas, @alfredocornejo Sigue pic.twitter.com/tFGJdzuhBT

Sin embargo, el funcionario provincial enfatizó que la única norma cuya continuidad en su curso habitual y normal se solicitó fue el CIU obligatorio, respaldo por el Gobierno de la Provincia y su Ministerio. A pesar de esta solicitud puntual, la respuesta de Sturzenegger "siempre fue negativa".

Vargas Arizu consideró que comparar a la vitivinicultura de Mendoza con la AFA y su presidente "constituye una falta de respeto a la institucionalidad mendocina y a cada uno de sus productores y bodegueros". Para defender la relevancia y seriedad del sector, el ministro remarcó que Mendoza cuenta con 874 bodegas y más de dos mil marcas en el mercado internacional, subrayando: "sabemos de lo que hablamos y de lo que producimos".

El ministro mendocino insistió en que la comparación es una "falta de respeto", especialmente considerando los resultados de las últimas elecciones, donde la provincia, mediante una alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, obtuvo más del 54 % de los votos en favor del proyecto político del presidente Javier Milei. Vargas Arizu advirtió que la actual judicialización, que Sturzenegger cuestionó, "podría haberse evitado con un mínimo de empatía".

Finalmente, el funcionario provincial invitó a Sturzenegger a "reflexionar sobre sus dichos, en pos de proteger la imagen de quienes a diario trabajan para hacer de este sector uno de los pilares fundamentales de nuestra bebida nacional".

Sturzenegger, Casado y Vargas Arizu 2

Por qué Sturzenegger comparó a los viñateros de Mendoza con Chiqui Tapia

Sturzenegger sostuvo que esta acción judicial busca impedir la posibilidad de elegir y sostener esquemas que favorecen intereses concentrados. Argumentó que la presentación judicial replica la estrategia de la AFA cuando se opuso a que los clubes pudieran decidir si transformarse en sociedades anónimas, buscando prohibir la opcionalidad.

Sturzenegger había sugerido que detrás del intento de reinstalar la obligatoriedad del CIU existen posibles intereses, ya que este certificado operaba como un mecanismo de control del mercado al reunir información que "facilita el control y la cartelización del mercado", y que también podría estar vinculado al financiamiento de entidades sectoriales.

Además, el ministro nacional señaló que el 45% de los productores que previamente estaban obligados a usar el CIU luego no lo utilizaban, por lo que la medida solo buscó hacerlo opcional. Sturzenegger concluyó esperando que la Justicia "se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”.