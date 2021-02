¿Utilizar sólo nafta súper puede dañar el vehículo?

Con las reiteradas subas del precio de la nafta (en Mendoza ya ha habido cinco en lo que va del 2021), es probable que algunos conductores se vean en el dilema de seguir cargando combustible premium u optar por el súper, que es más económico. Los especialistas responden a la pregunta que pueden hacerse muchos de si esto disminuye el rendimiento y la vida útil del vehículo.

Ayer, las pizarras de las estaciones de servicio YPF tuvieron un nuevo ajuste y, mientras en las ubicadas fuera del Gran Mendoza hubo leves bajas –la empresa estatal apunta a unificar los precios en distintas partes del país-, en las del área metropolitana, la nafta súper pasó de los $ 74 el litro a $ 75 y la Infinia subió de $ 85 a $ 86.

Es decir que llenar el tanque (unos 40 litros en promedio) con nafta súper cuesta $ 3.000, mientras que hacerlo con premium demanda $ 3.440. La diferencia puede tener un impacto muy diferente en el presupuesto mensual según el uso que se le dé al vehículo. Pero, ¿qué efecto tiene en la vida útil del motor?

Miguel Ortega, quien tiene un taller mecánico en calle Federico Moreno de Ciudad, explica que los autos más nuevos necesitan nafta premium. Es que la súper no tiene el octanaje necesario y, si bien el motor va a funcionar, no va a tener el mismo rendimiento. Además, con el tiempo se tapan los inyectores por donde pasa el combustible, sobre todo si éste no es de buena calidad, y de esta manera, se acorta la vida útil del vehículo.

Sin embargo, si el conductor no puede pagar el precio de la nafta premium, Ortega propone hacer una mezcla y cargar mitad de ésta y mitad de súper. “Son salidas heroicas”, comenta entre risas, ya que entiende que la situación está complicada.

El mecánico añadió que otra opción es instalar un equipo de gas, ya que los últimos tienen una tecnología que no afecta a los motores y, en cambio, se puede obtener un ahorro considerable en el combustible.

La nafta premium no contiene plomo –la súper sí- y, por su mayor octanaje, brinda un mayor rendimiento. Esto es, se puede andar una mayor cantidad de kilómetros con la misma cantidad de litros; sobre todo en ruta (la diferencia no es tan marcada en la ciudad). Por eso, se recomienda su uso en los vehículos con inyección electrónica: los fabricados de 1998 en adelante).