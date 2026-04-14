14 de abril de 2026 - 18:31

Una familia tipo necesitó más de $1,4 millones para no caer en la pobreza en marzo

De acuerdo con los datos que difundió el Indec, la Canasta Básica Total registró un aumento del 2,6% durante el tercer mes del año.

Cuánto necesitó una familia para no caer en la línea de pobreza durante marzo

Cuánto necesitó una familia para no caer en la línea de pobreza durante marzo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó ingresos por $1.434.463,81 para no caer bajo la línea de pobreza durante el mes de marzo.

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El mismo grupo familiar requirió de $658.010,93 para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no caer debajo de la línea de indigencia.

Durante el tercer mes del año, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, presentó un incremento del 2,6%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 2,2%. Estas cifras se conocen en un contexto donde la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, acumulando un 32,6% en los últimos doce meses.

pobreza marzo

En lo que va del 2026, la CBA muestra un incremento acumulado del 11,6%, mientras que la CBT subió un 9,6%. A pesar de que los precios continúan en ascenso, los datos de marzo reflejan una desaceleración respecto a enero, cuando la canasta alimentaria había trepado un 5,8%.

El informe técnico del INDEC detalla que las necesidades económicas varían significativamente según la composición del núcleo familiar. Para un hogar de tres integrantes: (una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una madre de 61) necesitó $1.142.000,31 para no ser pobre.

Mientras que para un hogar de cinco integrantes: (una pareja de 30 años y tres hijos pequeños) requirió $1.508.740,25 para superar el umbral de pobreza. Para un solo adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), el costo de la canasta básica total se situó en $464.227,77.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que el dato de inflación de marzo sería superior al de febrero, atribuyendo el fenómeno al contexto internacional y a la dinámica de la demanda de dinero,.

Un dato alentador que destaca el informe es que, al menos hasta el primer mes del año, los salarios venían aumentando por encima de ambas canastas.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, los salarios tuvieron un incremento nominal del 37,7%, superando el alza del 31,6% que registró la CBT en ese mismo período. Habrá que esperar a los próximos relevamientos oficiales para confirmar si esta tendencia de recuperación del poder adquisitivo se mantuvo durante todo el primer trimestre.

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