Una empresa mendocina asegura que perdió más de $6 millones por un bloqueo gremial de Camioneros

Una empresa mendocina perdió un contrato de seis millones de pesos mensuales por un bloqueo sindical de Camioneros. Se trata de una compañía de mensajería y correo que se vio afectada por el accionar del gremio liderado por Sergio Aladio, que ha impedido el normal trabajo de sus empleados en su sucursal de Rosario.

Se trata de Mail Express, una empresa de correo nacida en Mendoza, que hoy cuenta con sucursales en distintas ciudades como San Juan, Santa Fe, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, entre otras. Lucas Le Donne, uno de los propietarios, contó a Los Andes que este conflicto le ha generado una pérdida de seis millones de pesos mensuales, por el fin de la contratación de Mercado Libre, y otros gastos que todavía no han calcular, como pago de las jornadas a sus empleados (pese a que no pudieron trabajar) y posibles conflictos judiciales por todos los inconvenientes surgidos en los últimos días.

Representantes del gremio de Camioneros bloquearon la sucursal de Rosario. - Gentileza

La génesis del conflicto

Todo comenzó con el despido de seis personas en la sucursal de Santa Fe. “Nosotros empezamos como empresa de mensajería, pero con la digitalización todo fue cambiando y hoy nuestros principales clientes provienen del e-commerce. Como puede pasar en cualquier empresa que tiene derecho a hacer cambios en su personal, hicimos seis despidos en todos los términos de la ley, con el pago de indemnizaciones correspondientes”, relató Le Donne.

“El sindicato liderado por Sergio Aladio nos pidió que lo retomáramos, es decir, nos impedía despedir a los empleados. A veces se puede y negocia, pero no estamos en condiciones. En Santa Fe perdimos un servicio muy importante de distribución de facturas de gas y retomarlos sería como tenerlos becados. Es algo que nos pasa en otras sucursales, pero en este caso no podemos aguantarlo”, continuó el empresario.

Ante la negativa de reincorporar el personal, el gremio decidió bloquear las operaciones de la planta de Rosario, donde salen los paquetes que la compañía distribuye para Mercado Libre. “Por la forma de trabajo de Mercado Libre, donde las entregas son en el día, empezamos a tener problemas el día martes. En la jornada del miércoles, en el segundo día de conflicto, decidieron suspender la contratación hasta que resolvamos el conflicto”, dijo Le Donne.

Pese a las denuncias y la intervención policial, los representantes de Camioneros no solo bloqueron la planta de Mail Express, sino que intervinieron en el predio de Mercado Libre, impidiendo la salida de los paquetes. “Hemos recibido amenazas, lo mismo que con los empleados que quieren trabajar y no hemos podido detener el bloqueo”, lamentó el propietario de la empresa mendocina.

Qué puede pasar

Más allá de la importante pérdida económica, Le Donne explicó que esa no sería la peor consecuencia para la empresa, ya que, en caso de no poder retomar el vínculo comercial con Mercado Libre, la sucursal de Rosario podría cerrar, debido a que no sería rentable para la compañía mantener las operaciones en la ciudad solo con los contratos de mensajería. De esa manera, unos 40 choferes podrían quedarse sin trabajo y otras 20, dedicadas al sector postal, peligran en su puesto.

“Estamos analizando si cedemos a las presiones del sindicato. Retomar a esas seis personas, aunque no tengan un trabajo productivo para la compañía, implicaría unos $900.000 mensuales, lo que es más barato que perder $6.000.000 que nos genera el vínculo con el e-commerce”, completó el hombre.