Un grupo local abrió las puertas de su nuevo proyecto de 18.000 metros cuadrados

Referentes del mundo empresarial y dirigentes políticos, incluyendo al gobernador Rodolfo Suárez, se dieron cita el viernes 11 de marzo para presenciar el lanzamiento oficial de Avatar Work, un proyecto de Grupo Presidente que busca generar un espacio de 18 mil metros cuadrados y que ya inició su construcción dentro de Palmares Valley, Luján de Cuyo. El proyecto se adaptó durante la pandemia y, por ejemplo, incluirá más espacios abiertos para sociabilizar.

Al llegar al espacio, impacta ver la mole de cemento con los cerros como telón de fondo. Después de atravesar una parte con cascos de seguridad, al subir a la planta alta (habrá en total planta baja y 4 pisos) también había otra visión, la de las luces de Godoy Cruz y hasta Ciudad de Mendoza. Incluso, el intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, dijo en tono de broma que, aunque a su par de Ciudad, Ulpiano Suárez, no le gustara la idea, esperaban “traer a Luján el kilómetro cero de la Ciudad”.

Dentro de las 200 hectáreas de Palmares Valley, a un costado del Corredor del Oeste, hay tres ideas en conjunto: Avatar Work, un edificio de oficinas corporativas, Avatar Live, un desarrollo con departamentos para personas jóvenes, y Avatar Meet, donde sucederá la socialización con áreas de esparcimiento. Se trataría de una “mini urbanización” que busca brindar lo necesario para la vida a una distancia temporal de 15 minutos, como una pequeña ciudad.

Volviendo a la presentación de Avatar Work, en un momento tomó la palabra Julián Groisman, VP Ejecutivo de Grupo Presidente, para dar la bienvenida a los presentes y comentar, entre otras cosas, que fue un proyecto que se inició antes de la pandemia, que debió adaptarse a una nueva realidad y que continuó adelante.

“El espíritu de esta primera reunión es que ustedes se lleven lo que va a ser el ADN del proyecto, que además va a tener la sociabilización, nuestra parte del meet, y la parte residencial”, comentó Julián Groisman. Señaló que era el primer proyecto en la provincia con la tendencia mundial de mini urbanizaciones y que “como ha sido Palmares con el entretenimiento y retail, esto va a ser un proyecto de futuro”.

Por su parte, el gobernador Suárez agradeció a la familia Groisman por invertir en este nuevo emprendimiento para generar empleo genuino, crecimiento y una mejora a la marca Mendoza. “Este es el desarrollo y la apuesta que tenemos que hacer todos, ojalá en el futuro nuestra macroeconomía cambie, se enderece algún día. Ya llevamos muchos años con una economía enferma, y les aseguro que cuando eso ocurra Mendoza no va a tener techo”, apuntó.

Edificio corporativo AVATAR en Palmares Valley Foto: José Gutierrez / Los Andes

¿Cómo es Avatar Work, el edificio coorporativo más grande del Oeste?

Una empresa que participa en esta inversión es el Grupo Sancor Seguros, que contará con dos de los plantas superiores (tercer y cuarto piso). Alfredo Panella, presidente del grupo, destacó que buscan unir sus oficinas en un solo lugar y que, debido a la buena relación con el Grupo Presidente, apuestan por este espacio. De 18 mil metros cuadrados que tendrá Avatar Work, Sancor Seguros contará con 6 mil, ocupando un piso y comercializando el otro.

“Hay una confianza total y absoluta, hace poquito estuvo nuestra gente visitando lo que se está construyendo y estamos muy a gusto”, comentó Panella. Además, recordó que en 1972 la entonces Cooperativa de Seguros Sancor inauguró su primer edificio en la provincia y le parece un orgullo que 50 años después estén cerca de inaugurar este nuevo espacio “de un nivel excepcional”.

Finalmente, Mario Groisman, presidente y CEO del Grupo Presidente, celebró ya tener avanzado el edificio de oficinas y que en alrededor de dos meses se iniciará con la construcción de la parte social y de más viviendas. “Dadas las dimensiones de todo este proyecto de Palmares Valley va a requerir 20 o 25 años en el desarrollo, pero lo importante es que ya lo hemos empezado y está andando”, afirmó.

La pandemia profundizó la virtualidad y vale la pregunta de si conviene invertir en una espacio de oficinas. Ante eso, Groisman respondió que no se volverá a la misma vida de antes, pero “va a ser algo intermedio, porque una persona no puede quedarse en casa todo el día sino que el ser humano necesita sociabilizar”. En base a la pandemia, aplicaron cambios en el proyecto, como agregar balcones y espacios al aire libre: “Hay cosas que van a volver y otras que no, pero creo que no podemos vivir encerrados”.

Un estudio en conjunto con la Notting Hill College en Manchester, Reino Unido, reveló qué buscan los mendocinos y, con “Avatar”, el mercado se adapta a las nuevas tendencias.

En cuanto a por qué invertir en Mendoza, el CEO de Grupo Presidente señaló que la provincia ha cambiado “muchísimo” en los últimos 20 años, un camino que comenzó con el vino y se ha potenciado con el turismo: “Yo creo que Mendoza está en un camino irreversible de instalarse en el mundo, parte de eso nos motiva a invertir acá”. ¿Planean entonces seguir invirtiendo? “Por supuesto. Esto recién empieza”, concluyo sonriente Groisman.