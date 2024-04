Un grupo de jubilados y pensionados no cobrarán el aumento del 11% en mayo: ¿quiénes son?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en mayo un aumento de un 11% para jubilados y pensionados. Sin embargo, diferentes motivos harán que solamente un tercio de ellos reciba este porcentaje real de incremento.

Tras la publicación del DNU 274/2024, el Gobierno estableció modificaciones en la fórmula de movilidad jubilatoria: a partir de julio, los haberes se actualizarán mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Algunos grupos de jubilados no cobrarán el 11% debido a que superan el haber mínimo.

En mayo, los beneficiarios deberían cobrar una suba de un 11%, correspondiente al dato de la inflación de mayo. No obstante, como no todos los jubilados recibirán el bono y no fue actualizado, algunos grupos obtendrán efectivamente un 6,95%, 7,29% o 7,82%

Aumento a jubilados y pensionados: cuánto cobró en mayo 2024

El organismo previsional liquidará en mayo el aumento de un 11% pactado en la fórmula de movilidad, junto con el bono de refuerzo de $ 70.000 para quienes cobren el haber mínimo. ¿Hasta cuánto llegarán los diferentes montos?

Jubilados que cobren la mínima

Los adultos mayores que perciban la mínima cobrarán $ 190.141,60 con el aumento del 11%. Es decir que, sumando el bono de $ 70.000, pasarán de recibir un total de $ 241.283,31 en abril a $ 260.141,60 en mayo. En estos casos, el aumento real será de un 7,8% e incluirá a 3,9 millones de personas.

Pensiones No Contributivas (PNC)

En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció que las prestaciones asciendan de $ 189.898 en abril a $ 203.099 en mayo. Estos grupos no recibirán el bono. En consecuencia, el incremento será de un 6,95%, para cerca de un 1,4 millones de personas.

Jubilados que perciban más de la mínima sin bono

Aquellos jubilados que cobren más de la mínima y excedan el piso para recibir un proporcional del bono ($ 260.000), recibirán un aumento real de sus haberes de un 11%. Sin embargo, no obtendrán ningún refuerzo adicional.

Jubilados docentes nacionales y universitarios

Al contar con un régimen especial con movilidad trimestral, no recibirán un aumento en mayo. Recién en junio se sabrá cuál será su porcentaje de actualización.

¿De cuánto es el aumento para los jubilados en 2024?

El Gobierno estableció incrementos para recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados: en marzo un 27,18%, en abril un 27,4% y en mayo un 11%. Es decir, un total de 79,85%. Sin embargo, los que cobraron bonos en realidad percibieron solamente un 61,9% de aumento, debido a que el refuerzo económico no se vio actualizado con la inflación. Es decir, pasaron de cobrar $ 160.712 en diciembre a $ 260.141 en mayo.