Un diario chileno destaca la oportunidad para comprar inmuebles en Mendoza

Así como algunos chilenos viajan a Mendoza para hacer compras de ahorro, principalmente de supermercado y farmacia, otros empiezan a mirar el mercado inmobiliario local como una oportunidad para invertir. Un diario del vecino país planteó las ventajas que ofrece el bajo valor del metro cuadrado en dólares y brindó recomendaciones de qué propiedades pueden resultar más convenientes.

“Nunca estuvieron tan baratas las propiedades en Argentina. Y Mendoza, la ciudad que más ha atraído chilenos el último mes por el bajo costo de cientos de productos, no es la excepción”, comienza un artículo que salió publicado el lunes en el diario Las Últimas Noticias, propiedad de El Mercurio.

En el segundo párrafo, un tasador mendocino resalta que “estos precios no se van a repetir”. Para ilustrarlo, la nota, detalla que un departamento de un dormitorio, en el centro, se puede comprar por US$ 60 mil y que el metro cuadrado en la provincia es más barato que en Buenos Aires, porque hay más disponibilidad de terrenos.

El artículo, titulado “Una casa en condominio en Mendoza cuesta US$ 250.000: hay que pagar en dólares y al contado” da detalles de cómo se puede concretar la operación. Y se explaya sobre el atractivo de los barrios cerrados, en las afueras de la Ciudad, que cuentan con diversos servicios como centros médicos, espacios deportivos, piscina, paseos de compras, y un valor mensual de expensas que ronda los US$ 100.

Santiago Debé, representante en Mendoza de la Cámara Argentina de Propietarios de Bienes Raíces, fue consultado por el diario chileno y ofreció un panorama de los precios, resaltando que, por la distorsión de valores, producto de la inflación, varían semanalmente. De todos modos, indicó que el precio promedio del metro cuadrado es de US$ 684.

Publicación del diario chileno Las Últimas Noticias sobre inmuebles en Mendoza

Un departamento usado de dos ambientes, en el microcentro, puede tener un valor de US$ 38 mil, mientras que uno de tres ambientes con estacionamiento asciende a US$ 110 mil. A una distancia de 15 cuadras del microcentro, una unidad de dos ambientes, con lugar para el auto, cuesta US$ 48 mil.

En el caso de las casas, una de tres ambientes, con estacionamiento, cerca del Parque Central, cuesta unos US$ 62 mil. En cambio, una de dos plantas, seis ambientes, cinco baños, estacionamiento y jardín, en Dalvian llega a US$ 300 mil. En el mismo barrio, pero de una planta, cuatro ambientes, dos baños, lugar para el auto y jardín, ronda los US$ 240 mil.

En Palmares, una vivienda de dos plantas, cuatro ambientes y estacionamiento, puede valer unos US$ 330 mil. Y en el barrio Viamonte, en Luján, otra de dos plantas, cincos ambientes, cinco baños, estacionamiento doble y jardín, de 800 m2 totales, alcanza los US$ 430 mil.