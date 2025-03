Turismo y tarjetas de crédito vacían reservas: el Banco Central perdió U$S 1.500 millones en enero

El Banco Central(BCRA) perdió cerca de U$S 1.500 millones de sus reservas en enero debido al gasto de argentinos en el exterior por turismo y compras con tarjetas de crédito. Esta salida de divisas alcanzó el nivel más alto en siete años, según el último reporte del balance cambiario.

Por esta razón, el balance cambiario de la cuenta corriente sufrió un déficit de U$S 1.656 millones, agravando la situación en un contexto de creciente importación y presiones sobre el mercado de cambios. Además, pese a las compras de dólares por parte del Banco Central, las reservas internacionales disminuyeron U$S 1.331 millones en enero.

Durante enero, el Tesoro Nacional debió afrontar pagos por U$S 950 millones, de los cuales U$S 162 millones fueron a organismos internacionales, sin incluir al FMI, U$S 500 millones a tenedores de deuda y U$S 290 millones en intereses del sector privado.

En febrero continúo la caída de reservas En febrero se perdieron otros U$S 1.400 millones, agravados por el pago de deudas y un bono que debió afrontar la provincia de Buenos Aires por US$ 350 millones.

El superávit comercial fue en enero de U$S 425 millones. Se exportó por U$S 6.614 millones y las importaciones ascendieron a U$S 6.189 millones.