Tres shoppings de Mendoza abrirán mega espacios dedicados al hogar y la decoración

No sólo coinciden en el rubro, sino en la fecha y hasta en el tamaño de los espacios. Los tres centros comerciales cerrados más importantes de la provincia –La Barraca, Mendoza Plaza Shopping y Palmares- están abriendo, para poner un broche de oro a 2021, amplias tiendas de 2 mil metros cuadrados dedicadas al hogar y la decoración.

La primera de ellas, que inaugura hoy, se encuentra en el segundo piso –o tercer nivel- del local que ocupaba Falabella, en el Mendoza Plaza Shopping. La tienda Mia Casa, de hecho, está en el mismo espacio de 2 mil metros en el que la tienda chilena tenía los artículos para el hogar, blanco y decoración.

Esta nueva propuesta de la familia Dabin –que lleva más de 10 años en el rubro blanco y calzado e indumentaria y cuenta con 14 locales en Mendoza, San Juan y Neuquén- ofrecerá variedad de artículos de bazar, línea blanca, regalería, muebles, sillones, pequeños electrodomésticos, televisores, sommier y colchones, e iluminación, entre otros. También, productos de una reconocida marca de salamandras, hornos y parrillas.

También hoy comenzará a atender al público la casa de deportes Vaypol, que ocupa el segundo nivel (o primer piso) de la ex Falabella. Es decir, donde también estaba la ropa y artículos deportivos, y la indumentaria infantil. Aún resta definir qué marca será la que vuelva a dar vida al amplio espacio en planta baja, aunque desde el Mendoza Plaza Shopping han asegurado que ya están en negociaciones con interesados.

Las tiendas en La Barraca

La segunda, por orden de fecha de inauguración, será La Barraca Home, un espacio de 2 mil cuadrados en la planta alta, donde se encontraba la sala de arte. En este caso, se trata de un multiespacio en el que once empresas ofrecerán productos para el hogar, electrodomésticos, bazar, vajilla, deco, cortinas, blanco, accesorios e iluminación. Cada una con su impronta particular, pero compartiendo un mismo lugar.

Romina Schwartzman, gerente comercial de La Barraca Mall, detalló que abrirán el miércoles 24 de noviembre y que esta semana presentarán las marcas que los clientes encontrarán en el flamante espacio. Y añadió que en unos meses comenzarán con la segunda etapa, que significará una ampliación adicional.

El centro comercial ha tenido otros cambios. Hace unos días abrió sus puertas la casa de lencería Montemar, en un local doble a la entrada del mall y poco antes hizo lo mismo Silenzio, que tiene también diversas marcas de indumentaria. En el patio de comidas se sumaron Mostaza y la cervecería Lúpulo Heineken.

Schwartzman destacó que han alcanzado el 100% de ocupación y que no les quedan locales disponibles. En cuanto a las ventas, indicó que, a partir de junio, tuvieron una reactivación muy importante y que entienden que los ha ayudado el formato outlet. Es que todos los negocios cuentan con un porcentaje de mercadería bajo ese formato. También están funcionando muy bien los comercios gastronómicos, donde tampoco tienen espacios libres. Dentro de los proyectos, de hecho, está la ampliación de la playa de estacionamiento, ya que necesitan más lugares para vehículos.

La gerente comercial de La Barraca Mall adelantó que, para las Fiestas de Fin de Año, ofrecerán, como siempre, promociones con todas las tarjetas y que, con las compras, regalarán vinos y entradas al cine. A esto se sumarán, estimó, otras acciones, como la típica decoración navideña y la presencia de Papá Noel.

Apertura en Palmares

Está previsto que la tercera mega tienda de decoración, en Palmares Open Mall, abra la primera quincena de diciembre. Home Box es un multiespacio especializado en diseño y decoración para el hogar, en donde se podrá encontrar los artículos clásicos, como también lo último en concepto y tendencias de diseño. Habrá muebles, artículos de iluminación, bazar, vajilla, cristalería, ropa de blanco, plantas, objetos de diseño, cortinas y alfombras, tecnología para el hogar, y pisos y revestimientos.

La tienda ofrecerá, en una superficie de 2.500 metros, en el primer piso, más de 20 propuestas del rubro hogar, diseño de interiores y decoración: Arredo, Domina Light, Botiquita, Cuyana Express, Casa Cardona, Dalonso, Homely Bazar, Casa Cheka by Gobelino, Hipercerámico, Las Huellas, Mioh, Casa Up, Grill And Co., Naranjo, FH (Facil Home), Poltrona, R Cristal, Samsung TV y Audio, Gioko Deco, Zinc y Bröd con su conocido servicio de café y panadería.

Al igual que en La Barraca, cada marca mantendrá su identidad propia y será administrada por cada operador. Sin embargo, Home Box tendrá como característica distintiva que contará con un espacio multipropósito donde también existirá la posibilidad de desarrollar una agenda de eventos ligados a la categoría, y de disfrutar un café o un cóctel mientras el cliente decide su compra o simplemente pasa un momento de disfrute.

El gerente general de Palmares, Diego Lago, añadió que, además de este espacio, están abriendo cinco locales más en planta alta, sobre el edificio nuevo. Así, habrá otra farmacia, una óptica y la marca Extreme (de ropa para el tiempo libre), y se trasladarán la librería Yenny y la tienda de colchones y sommiers Simmons. Además, hace poco abrió la heladería Lucciano´s, en el local que dejó vacante Garbarino, y también Wanama Boys and Girls.

Lago detalló que, netos de inflación, están recuperando los niveles de consumo prepandemia y que seguramente continuarán con la expansión del paseo de compras, no sólo en planta alta, sino en los terrenos hacia el oeste y hacia el sur, y que la empresa se encuentra definiendo esos planes para 2022.

Ya para Fin de Año, señaló que tendrán, como para todas las fechas especiales, promociones y descuentos con los bancos, con algún diferencial con respecto a la competencia. Pero planteó que no saben cómo se va a comportar el consumo, ya que están experimentando algunos faltantes de oferta, producto de las limitaciones a la importación.