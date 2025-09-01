1 de septiembre de 2025 - 21:45

Tras un gran año, la venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual

Los patentamientos en 2025 subieron 38,9%, a pesar del traspié de agosto. En total se patentaron 54.560 unidades. El ranking de las marcas y modelos más vendidos.

La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual.

La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En agosto, la venta de motos 0km cayó un 0,5% interanual, al patentarse 54.560 unidades. Este registro terminó 0,1% por debajo de lo ocurrido en julio, cuando se patentaron 54.599 motos.

Leé además

Dólar en Argentina: a cuánto cotiza hoy, 1 de septiembre

El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico y algunas cotizaciones en bancos superaron los $1.400

Por Redacción Economía
inflacion: que aumentos vienen y que paso con los precios de agosto

Inflación: qué aumentos vienen y qué pasó con los precios de agosto

Por Diana Chiani

El dato fue confirmado por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Se trata de un retroceso en el octavo mes del año frente al mes anterior. Por otra parte, la merma interanual se dio ante las 54.833 unidades vendidas en agosto de 2024.

La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual
La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual.

La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual.

En ese marco, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades. Esto significa un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

Las motos más vendidas

Respecto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó cambios con respecto a julio en los primeros puestos, aunque se mantiene el líder. Honda continua liderando el mercado con 10.378 unidades, seguida por Gilera con 7.300, que desplazó a Motomel al tercer lugar con 7.137. En el cuarto puesto está ahora Keller que, con 4.808, escala una posición, relegando a Zanella (4.737) a la quinta posición.

Cabe destacar que también hubo cambios en cuanto al modelo más patentado. Tras seis meses de liderazgo consecutivo, la Gilera Smash (5.121), pasó a la segunda posición al cederle la punta a la Honda Wave 110 (4.739 unidades). Mientras se mantiene en tercera posición la Keller KN 110-8, con 4.183.

Ranking de las motos más vendidas en agosto de 2025
Ranking de las motos más vendidas en agosto de 2025.

Ranking de las motos más vendidas en agosto de 2025.

En la cuarta ubicación continúa la Motomel B110, con 3.614. Luego aparece la Mondial LD 110 MAX, con 1.815 unidades vendidas, que subió un puesto respecto al ranking de julio, producto de la caída de la Corven Energy 110 by Corven, que bajó cinco posiciones hasta el décimo lugar.

Ranking de patentamientos de motos por modelo en agosto:

  • Honda Wave 110: 5.327
  • Gilera Smash: 5.121
  • Keller KN110-8: 4.153
  • Motomel B110: 3.614
  • Mondial LD 110 MAX: 1.815
  • Corven Energy 110: 1.723
  • Zanella ZB 110: 1.392
  • Zanella ZB 110 RT: 1.346
  • Motomel S2 150: 1.195
  • Corven Energy 110 BY Corven: 1.170
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Irán busca que las mujeres puedan conducir legalmente en motos.

Irán busca romper otro tabú: impulsó una ley para que las mujeres puedan manejar motos

Por Redacción Mundo
La Policía desactivó una juntada de Stunt en Rivadavia.

Rivadavia: la Policía desactivó una juntada de Stunt y secuestró nueve motos

Por Redacción Policiales
La inflación de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires se desaceleró.

La inflación de alimentos se desaceleró en el cierre de agosto: un estudio marcó que fue 0%

Por Redacción Economía
Un videojuego mendocino fue presentado en una feria en Alemania y Mendoza busca posicionarse como un hub de la industria de los videojuegos

Mendoza busca posicionarse como un hub de la industria de videojuegos

Por Sandra Conte