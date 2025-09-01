Tras un gran año, la venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual

Los patentamientos en 2025 subieron 38,9%, a pesar del traspié de agosto. En total se patentaron 54.560 unidades. El ranking de las marcas y modelos más vendidos.

La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual.

En agosto, la venta de motos 0km cayó un 0,5% interanual, al patentarse 54.560 unidades. Este registro terminó 0,1% por debajo de lo ocurrido en julio, cuando se patentaron 54.599 motos.

El dato fue confirmado por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Se trata de un retroceso en el octavo mes del año frente al mes anterior. Por otra parte, la merma interanual se dio ante las 54.833 unidades vendidas en agosto de 2024.

En ese marco, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades. Esto significa un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

Las motos más vendidas Respecto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó cambios con respecto a julio en los primeros puestos, aunque se mantiene el líder. Honda continua liderando el mercado con 10.378 unidades, seguida por Gilera con 7.300, que desplazó a Motomel al tercer lugar con 7.137. En el cuarto puesto está ahora Keller que, con 4.808, escala una posición, relegando a Zanella (4.737) a la quinta posición.

Cabe destacar que también hubo cambios en cuanto al modelo más patentado. Tras seis meses de liderazgo consecutivo, la Gilera Smash (5.121), pasó a la segunda posición al cederle la punta a la Honda Wave 110 (4.739 unidades). Mientras se mantiene en tercera posición la Keller KN 110-8, con 4.183.

Ranking de las motos más vendidas en agosto de 2025 Ranking de las motos más vendidas en agosto de 2025. X / @acaraoficial En la cuarta ubicación continúa la Motomel B110, con 3.614. Luego aparece la Mondial LD 110 MAX, con 1.815 unidades vendidas, que subió un puesto respecto al ranking de julio, producto de la caída de la Corven Energy 110 by Corven, que bajó cinco posiciones hasta el décimo lugar. Ranking de patentamientos de motos por modelo en agosto: Honda Wave 110 : 5.327

