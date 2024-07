Tras la última actualización, cuánto cobrarán las empleadas domésticas en Agosto

Durante el mes de agosto, las y los trabajadores de casas particulares cobrarán los mismos salarios que en julio, a la espera de una nueva paritaria, que aún no tiene fecha determinada, para fijar un aumento.

Cabe destacar que la última actualización para todas las categorías fue el 1 de mayo y se cobró con la liquidación salarial de junio, por lo que la inflación de junio y la de julio (que aún no se conoce ya que no ha terminado el mes) no ha impactado.

Quienes realizan tareas generales en domicilios particulares reciben $284.794 mensuales con retiro y $316.688 sin retiro. Estas cifras corresponden a trabajadoras bajo el Régimen de la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, de manera proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Cuánto cobrarán en agosto las empleadas domésticas.

Para quienes realizan tareas generales y están contratadas por horas o jornadas los montos son:

Por hora con retiro: $2.322

Por hora sin retiro: $2.504

Estos valores sirven de referencia para quienes trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

En cuanto al personal para tareas específicas

Con retiro: $2.651 por hora

Sin retiro: $2.907 por hora

Para supervisores:

Con retiro: $2.800 por hora

Sin retiro: $3.067 por hora

Para caseros:

$2.504 por hora

Para cuidado de personas:

Con retiro: $2.504 por hora

Sin retiro: $2.800 por hora

Esta semana, el Gobierno fijó por decreto el Salario Mínimo en $254.231. Además, adelantó las subas previstas para los próximos tres meses, con un nuevo piso de $271.571,22 en octubre. Pese a la suba dispuesta por la administración nacional, el sueldo básico sigue siendo el más bajo en 30 años y está muy alejado del pedido inicial de la CGT, que había propuesto un aumento a $480.000.