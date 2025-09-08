8 de septiembre de 2025 - 09:32

Tras la derrota: Bancos de inversión alertan sobre la vulnerabilidad de los activos argentinos

Los grandes bancos de inversión internacionales advierten sobre la fragilidad de la economía argentina en el corto plazo.

Bancos internacionales advierten sobre la posición de Argentina en Wall Street.&nbsp;

Bancos internacionales advierten sobre la posición de Argentina en Wall Street. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tras la derrota de la LLA, los principales bancos de inversión internacionales encendieron luces de alarma sobre el futuro inmediato de la economía argentina, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones nacionales de octubre.

Leé además

El dólar cripto,

El dólar cripto se disparó por encima de los $1.400 tras la derrota de Milei

Por Redacción Economía
Dólar hoy

El dólar cerró la jornada estable tras ser intervenido: a cuánto cotiza en cada banco

Por Redacción Economía

Según un reporte publicado por radio Mitre, Goldman Sachs advirtió que la visión sobre los ADR —las acciones argentinas que cotizan en Nueva York— pasó de “constructiva” a “muy cautelosa”. Según el banco, este cambio de escenario “obliga a un retroceso” en la estrategia de inversión de cara al proceso electoral.

En la misma línea, JP Morgan señaló que “el peso es más vulnerable a mayores depreciaciones en los próximos 49 días que separan hasta las elecciones de octubre”. Por su parte, la consultora Mariva consideró que “al Gobierno le llegó el wake up call, la llamada para despertarse”.

BNP Paribas también se sumó a las advertencias al afirmar que “no es deseable que se mantenga el tope de la banda cambiaria”, en referencia al esquema oficial de control del tipo de cambio. A su vez, Bank of America proyectó “una mayor presión financiera en las próximas jornadas”, lo que refleja la creciente incertidumbre en los mercados.

Caídas en Nueva York y presión sobre bonos

En Wall Street, las acciones argentinas sufren un retroceso generalizado. Según el informe citado por Radio Mitre, el Grupo Financiero Galicia encabeza las pérdidas con una caída del 17%, lo que la convierte en la acción más castigada del panel.

La situación no es mejor en el mercado de deuda: los bonos argentinos, que hace poco rendían cerca del 7%, ahora pagan un 18,5% en dólares. Esto refleja la fuerte desconfianza de los inversores y la percepción de un riesgo cada vez mayor.

El riesgo país, en consecuencia, volvió a superar cómodamente los mil puntos básicos, consolidándose como una de las principales pesadillas del mercado en este período de inestabilidad previa a los comicios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar en Argentina: a cuánto cotiza hoy, 1 de septiembre

El dólar alcanzó un nuevo máximo histórico y algunas cotizaciones en bancos superaron los $1.400

Por Redacción Economía
Banco Central de la República Argentina

La dura medida del Banco Central que afecta a los bancos y busca contener la presión sobre el dólar

Por Redacción Economía
dura derrota electoral del gobierno: contener el dolar es el principal objetivo ¿que dicen los economistas?

Dura derrota electoral del Gobierno: contener el dólar es el principal objetivo ¿qué dicen los economistas?

Por Diana Chiani
 Las acciones argentinas se desploman hasta 15% en Wall Street y el dólar trepa a nuevo récord

Las acciones argentinas se hundieron hasta 20% en Wall Street y el dólar trepó a nuevo récord

Por Redacción Economía