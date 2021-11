Tras el aumento en las panaderías: así quedó el precio del pan, las tortitas y las facturas

La Cámara de Empresarios Panaderos y Afines (CEPA) de Mendoza informó que a partir de este viernes 19 de noviembre, se producirá un incremento en el precio del pan de entre el 12% y el 15%. Las razones principales tienen que ver con un incremento en el precio de todas las materias primas que se utilizan en la elaboración de panificados y de los incrementos salariales que deben afrontar los industriales panaderos.

De manera que los nuevos precios son los siguientes desde este viernes:

Pan Mignon: $190

Tortitas: $280

Facturas comunes: $420

El precio del pan se incrementará entre un 12% y un 15% en todas las panaderías de Mendoza asociadas a la Cámara. Foto: Orlando Pelichotti.

Aumento en todo el país

Antes del anuncio, desde la Federación Argentina de Industrias del Pan y Afines (FAIPA), cuyo presidente es el mendocino Miguel Di Betta, informaron a todas las cámaras del país que se había llevó a cabo una evaluación de costos del valor del pan, en donde se apreciaron incrementos importantes.

A través de un comunicado, con fecha en el mes de noviembre, la FAIPA, explicó que los aumentos se originaron especialmente en la materia prima pero, también en los gastos de reposición y reparación de maquinarias, así como los aumentos salariales, que “si bien no representan un gasto, si repercuten en los aportes y contribuciones de cargas sociales (931)”. En el mismo escrito señalaron que no se habían considerado en el aumento los incrementos que se verán en los servicios públicos, porque todavía no han sido debidamente anunciados.

“Aconsejamos a los industriales panaderos de su provincia actualizar los costos, para que no se vean sorprendidos por la falta de información, y terminen vendiendo por debajo de sus costos”, agregaron.