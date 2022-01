Tras el acuerdo, el Gobierno provincial aspira a renegociar sus deudas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este viernes que el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández para reestructurar la deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares, se evitó un posible default (cesación de pagos), y las consecuencias negativas que hubiera traído para las provincias. Para Mendoza, implica la posibilidad de poder financiarse con la emisión de títulos públicos a corto plazo y, esperan que abra las puertas a una refinanciación con entes nacionales.

No obstante, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Víctor Fayad, explicó que el panorama sigue siendo complejo tanto para la Argentina, como para las provincias, Mendoza, entre ellas.

“Hay dos mercados en los que uno puede acceder al crédito, el internacional, cerrado desde 2018, y sin perjuicio del acuerdo con el Fondo, van a estar cerrados para la Argentina y para las provincias argentinas por mucho tiempo; por otro carril, está el mercado local en pesos, que producto de la política monetaria de Nación tiene algo de liquidez y allí algunas empresas y entes públicos están consiguiendo financiamiento”, destacó.

Ahora bien, para Mendoza, en particular, el funcionario recordó que para este año no fue autorizada por la oposición la toma de nueva deuda, “ni roll over” (prórroga y refinanciación de la deuda adquirida), con lo cual “solo se podrá refinanciar deudas asumidas con el Gobierno Nacional: con Anses, el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y con el Banco Nación”. “Esperamos que esos acreedores reaccionen positivamente tras el acuerdo con el Fondo y hagan lugar a nuestro pedido de refinanciación”, explicó el titular de Hacienda.

La herramienta que sí tiene a disposición la provincia, es la de continuar con su “programa de letras”, al que se recurre todos los años y por el que, a mediados de diciembre, se licitaron dos títulos por un conjunto de $4.570 millones, (con vencimientos para 2023 y 2024, destinados a apuntalar el plan de obra pública del año 2022); aunque todavía no se conoce el monto que se buscará en futuras emisiones.

Sobre esta última posibilidad de financiamiento, Fayad destacó que, “el no acuerdo lo hubiera complicado”, aunque comentó que el acuerdo no cree que lo facilite.

Sin acuerdo, la actividad económica se hubiera visto resentida, "empezando por la construcción".

Mendoza como atractivo para invertir

El gobierno provincial viene desarrollando un programa de promoción a las inversiones desde el inicio de la pandemia, iniciando por la economía doméstica, con devoluciones de hasta 40% de lo que se gaste en sectores como la construcción, el agro, e incluso equipamiento docente. No acordar con el Fondo hubiera significado mayor inflación y problemas con el mercado cambiario, con consecuencias directas en la actividad económica provincial, y un golpe directo a esos esfuerzos por reactivar la provincia.

“Las provincias no tienen acuerdo con el FMI, pero sí con el BID, el Banco Mundial y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), entre otros; y los socios de estos bancos, son los mismos que tiene el Fondo Monetario. Por eso, si Argentina no pagara, los programas nuevos que se podrían implementar se suspenderían No habría programas nuevos para el país”, resumió, por su parte el ministro de Economía de la provincia, Enrique Vaquié.

El titular de la cartera económica señaló que “en los primeros lugares en los que se notarían las subas de precios, sería en los corralones o en aquellos lugares que venden insumos para la construcción”.

Por otro lado, el acuerdo llega en momentos en los que la provincia busca atraer empresas que se instalen en Mendoza, con la inversión en infraestructura como resultan ser los Polos Industriales y Tecnológicos.

De hecho, esta semana se anunció que, la petrolera Aconcagua Energía comenzó a operar desde las instalaciones de PRC, que tiene hospital, oficinas, combustible y comedores, y señalaron que más empresas proyectan instalarse en lo que se perfila como uno de los mayores polos logísticos del Sur.

Ahora bien, pese a la buena noticia, y a que el acuerdo no interfiere con los programas que se diseñaron para activar la Economía local, también desde esa cartera destacaron que “hay que esperar para saber qué se ha firmado”, porque si bien el Gobierno Nacional explicó que no se afectará el plan de crecimiento, desde el FMI sí se informó que una de las estrategias que incluye el acuerdo es “reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, por lo que sí habrá un ajuste.

Sectores económicos como el Comercio y la Construcción, destacaron como algo positivo el acuerdo con el Fondo

El Comercio y la Construcción celebraron el acuerdo

La Federación Económica de Mendoza respaldó el acuerdo alcanzado con el FMI. De todos modos reclamó por la inflación, la presión impositiva y por una ley Pyme.

Al respecto el presidente de la entidad, Alfredo Cecchi, señaló: “Es una muy buena noticia para el futuro de la economía de nuestro país. Sin ese acuerdo, la internacionalización de las Pymes de las economías regionales era inviable”. De todos modos aclaró que si bien era un paso necesario, aún no es suficiente; en este sentido reclamó en primer lugar la necesidad de estabilizar la macro para después controlar la inflación.

Además planteó la necesidad de avanzar en una ley para las pequeñas y medianas empresas que contemplen las necesidades del sector. Al respecto mencionó financiamiento, menor presión impositiva y paritarias regionales.

Asimismo, desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestaron su acompañamiento al acuerdo, ya que “un cambio en el perfil de vencimientos de la deuda resultaba indispensable para que el país pudiera crecer y el Estado fuera capaz de honrar sus compromisos”.

La entidad comunicó además que, “aboga por que, en las próximas semanas, partiendo de un diagnóstico integral de la situación argentina y mediante la buena predisposición de las partes involucradas, se definan adecuadamente los detalles del entendimiento”.

Lo mismo expresaron desde la Cámara Argentina de la Construcción, a través del G6 (grupo integrado por empresarios de la construcción, la banca, el comercio, la Bolsa de Valores, el campo y la industria). “La concreción de un acuerdo será fundamental para lograr objetivos como el fortalecimiento del crédito público, el acceso a financiamiento nacional e internacional para el sector privado, la generación de empleo, desarrollo federal y pyme, entre otros”, cerraron.