Trabajo: los argentinos priorizan la capacitación

La importancia de aprender y formarse a medida que se trabaja quedó de manifiesto en un estudio realizado recientemente. La compañía internacional de talentos Randstad presentó nuevos resultados de la última edición del Workmonitor. Es un estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 35 países incluido Argentina a partir de la una encuesta a 26.000 personas. De este trabajo surgió que el 46% de los trabajadores argentinos no aceptaría un empleo que no le ofreciera oportunidades de formación en habilidades para el futuro, cifra que supera en 4 puntos porcentuales el registro de la misma medición realizada en abril de 2024 (42%).

Tal es la relevancia y la expectativa que la formación tiene para los trabajadores que, incluso, el 44% de los argentinos aseguró que renunciaría a su empleo si no tuviera oportunidades de capacitación para el desarrollo de su carrera profesional, superando en 3 puntos porcentuales a los trabajadores que a nivel global estarían dispuestos a dejar su trabajo en caso de no contar con capacitación para el futuro (41%).

A nivel regional, también estarían dispuestos a renunciar a su empleo si no tuvieran suficientes oportunidades de capacitación: en primer lugar los trabajadores mexicanos (53%), luego los trabajadores chilenos (46%), seguidos por los trabajadores brasileros y argentinos (44%). Sobre estos indicadores, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay afirmó: “Con la tecnología y la digitalización avanzando a un ritmo vertiginoso, el trabajo y las habilidades que se requieren de la fuerza laboral están evolucionando a la par, generando una mayor necesidad de formación”.

Expectativa vs realidad

Más allá de las expectativas y las necesidades, el estudio de Randstad consultó puntualmente a los trabajadores si sus empleadores estaban contribuyendo concretamente con su capacitación. Al respecto, el 59% de los trabajadores argentinos afirma que su empleador lo está ayudando a desarrollar sus habilidades laborales para el futuro, quedando 5 puntos porcentuales por debajo de la media a nivel global, donde el 64% de los trabajadores asegura que su empleador lo está ayudando a desarrollar sus competencias para seguir manteniéndose empleable a futuro.

Al analizar estos datos a nivel regional, son los trabajadores mexicanos los que reportan un mayor apoyo activo por parte de sus empleadores para mejorar sus habilidades laborales (71%), seguidos muy de cerca por los trabajadores brasileros (70%). Considerablemente más abajo se encuentran los argentinos (59%) y los chilenos (58%), mostrando una menor colaboración por parte de sus empleadores para mejorar sus habilidades laborales para el futuro.

Por último, el estudio de Randstad indaga sobre la cuestión de la responsabilidad en materia de capacitación, a modo general, y la responsabilidad de mantener las habilidades laborales respecto a los avances tecnológicos, en particular. En este sentido, las aguas están divididas. Con respecto a la capacitación en sentido general, el 37% de los trabajadores argentinos considera que es una responsabilidad del empleador (vs 39% global), mientras que el 27% considera que la formación y el desarrollo de habilidades y competencias laborales son una responsabilidad individual propia de cada trabajador (vs 25% global).