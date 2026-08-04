Tesla ofrece empleo en Argentina: dónde aplicar y requisitos para cada puesto

Tesla dio un nuevo paso en su arribo a la Argentina al publicar las primeras búsquedas laborales para conformar el equipo que acompañará el inicio de sus operaciones en el país.

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El importante acuerdo que YPF firmó con Tesla, la compañía de Elon Musk: "Carga rápida"

En concreto, la compañía fundada por Elon Musk abrió siete vacantes destinadas a profesionales y técnicos que trabajarán en la Ciudad de Buenos Aires y en Munro, provincia de Buenos Aires.

Las ofertas fueron publicadas en el portal oficial de empleos de la empresa y también difundidas por Samantha Conti, Senior Recruiter para Latinoamérica de Tesla, quien anunció la llegada de la firma al mercado argentino a través de sus redes sociales.

"¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina. Buscamos personas apasionadas por la innovación, la tecnología y que quieran hacer un impacto positivo en el mundo", dijo en LinkedIn.

Aunque la automotriz todavía no confirmó cuándo comenzará la venta de sus vehículos en el país, la apertura de estas búsquedas representa uno de los avances más concretos en su proceso de instalación.

La llegada de Tesla comenzó a tomar forma durante 2026 con distintos movimientos corporativos. El 1 de abril quedó inscripta en el Boletín Oficial la sociedad Tesla Argentina S.R.L., creada para desarrollar las operaciones locales.

Tesla busca empleados en Argentina: dónde aplicar y requisitos para los puestos

Al mismo tiempo, la empresa designó a Joaquín Lizarralde como Country Manager para liderar el desarrollo comercial de la marca en el mercado argentino. También acordó con YPF avances en la tecnología para cargar vehículos.

El desembarco se produce en un contexto de mayor apertura para la importación de vehículos y autopartes y de un crecimiento sostenido del mercado local de autos eléctricos e híbridos.

Tesla busca empleados en Argentina: dónde aplicar y requisitos para los puestos

La experiencia reciente de Tesla en Uruguay, donde ya comercializa oficialmente los modelos Model 3 y Model Y mediante ventas online y atención presencial, aparece como uno de los antecedentes que podría replicarse en Argentina.

Los puestos de trabajo que busca cubrir Tesla en Argentina

Las vacantes abiertas corresponden a las siguientes posiciones:

Tesla Advisor, Sales

Tesla Advisor, Delivery

Service Advisor

Service Technician

Associate Service Manager

Associate Sales Manager

Associate Delivery Manager

Los cargos abarcan áreas comerciales, atención al cliente, entrega de vehículos, posventa y servicios técnicos, con el objetivo de conformar el plantel inicial que acompañará las primeras operaciones de la compañía en el país.

Puestos que ofrece Tesla para trabajar en Argentina Web

Cuáles son los requisitos para trabajar en Tesla Argentina

Uno de los puestos más destacados es el de Tesla Advisor, Sales, orientado a quienes quieran desarrollarse dentro del área comercial.

Entre sus principales funciones figuran recibir y asesorar a potenciales compradores, explicar las características y prestaciones de los vehículos Tesla, coordinar pruebas de manejo, realizar el seguimiento comercial de los clientes, acompañar el proceso de entrega de las unidades y cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Para ese cargo, Tesla solicita como requisitos mínimos:

Al menos un año de experiencia en ventas o atención al cliente.

Historial de cumplimiento de objetivos comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Capacidad para organizar múltiples tareas de manera simultánea.

Manejo de Microsoft Office.

Conocimientos de sistemas CRM.

Licencia de conducir vigente.

Disponibilidad para trabajar por las noches, fines de semana y feriados cuando sea necesario.

La compañía informó que todas las posiciones son full time.

Cómo postularse para trabajar en Tesla Argentina

Los interesados en aplicar a Tesla Argentina pueden enviar su candidatura a través del portal oficial de empleos de Tesla (clic aquí), donde se encuentran publicadas las vacantes disponibles para Argentina junto con el detalle de funciones, requisitos y ubicación de cada puesto.