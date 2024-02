SUAF de ANSES: cuánto cobrarán con el aumento de marzo

Esta semana, el Gobierno introdujo modificaciones a la normativa de Asignaciones Familiares mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, alterando significativamente los límites de ingresos para acceder a dicha prestación.

A partir de marzo de 2023, se hab√≠a nivelado el tope de ingresos de las Asignaciones Familiares con el umbral del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en esta ocasi√≥n, el Poder Ejecutivo redujo esos l√≠mites y estableci√≥: ‚ÄúLa movilidad se aplicar√° al monto de las asignaciones familiares y a la actualizaci√≥n de los l√≠mites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilizaci√≥n‚ÄĚ.

En esta modificación, el Gobierno nacional ajustó los montos máximos, disminuyendo el límite de ingresos a nivel individual de $1.980.000 a $1.077.403, y el tope máximo familiar de $3.960.000 a $2.154.806.

(Imagen ilustrativa / Web)

Esta decisión se enmarca en la confirmación previa de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), que anunció un aumento a partir de marzo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en línea con los ajustes establecidos por la Ley de Movilidad. A pesar del incremento del 27,18% en los montos de estas asignaciones familiares, ahora menos personas serán elegibles para recibirlas.

Cu√°nto cobran en marzo los beneficiarios de asignaciones familiares

Con la actualización de marzo, los montos a percibir son los siguientes:

Tramo 1: $26.277 por hijo

Tramo 2: $17.721 por hijo

Tramo 3: $10.716 por hijo

Tramo 4: $5.525 por hijo

En el caso de las cifras correspondientes al Sistema √önico de Asignaciones Familiares (SUAF) por discapacidad, se establecen en $85.565 para el tramo 1, $60.530 para el tramo 2, y $38.200 para los tramos 3 y 4.

Es importante se√Īalar que la mayor√≠a de los beneficiarios recibir√°n el aumento en la ayuda escolar a partir de marzo. Adem√°s, aquellos que sean jubilados o pensionados tendr√°n derecho al bono de $70.000.

Útiles escolares (José Gabriel Hernández / La Voz)

Los ingresos por tramo son categorías que establecen rangos específicos de ingresos familiares para determinar la asignación de beneficios. En este caso:

Tramo 1: Incluye a aquellos cuyos ingresos no superan los $319.947.

Tramo 2: Engloba a quienes tienen ingresos entre $319.947.01 y $469.237.

Tramo 3: Comprende a aquellos con ingresos entre $469.237,01 y $541.751.

Tramo 4: Involucra a quienes tienen ingresos desde $541.751,01 hasta $3.960.000.

Cómo se calculan los ingresos familiares

Los ingresos del grupo familiar se calculan sumando los ingresos de todos sus integrantes, considerando diversas fuentes de entrada de dinero. Estas incluyen remuneraciones brutas y sumas no remunerativas declaradas por el empleador en el formulario 931, excluyendo ciertos conceptos como horas extras, plus por zona desfavorable y aguinaldo. También se toma en cuenta la Asignación Familiar por Maternidad/Maternidad Down, en caso de aplicar.

Además, se consideran las rentas de referencia para trabajadores autónomos, monotributistas y servicio doméstico, los haberes de jubilación y pensión, el monto de la Prestación por Desempleo, los ingresos provenientes de planes sociales, y las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas de cualquier índole.

Calendario de pago SUAF marzo:

DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo

DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

DNI terminados en 6: lunes 18 de marzo

DNI terminados en 7: martes 19 de marzo

DNI terminados en 8: miércoles 20 de marzo

DNI terminados en 9: jueves 21 de marzo

Seguí leyendo: