Somos pymes: una mañana copada de público y herramientas para el sector

Mendoza fue escenario de Somos Pymes Summit, Competitividad pyme , política, economía y tecnología . Durante el encuentro, referentes del sector reflexionaron sobre el presente y el futuro de las pequeñas y medianas empresas argentinas (pymes). En un contexto complejo y prácticamente frenado de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, el auditorio del hotel Sheraton estuvo con la capacidad colmada lo que mostró el interés que suscitaron los distintos paneles de la mañana que continuó con igual presencia luego del almuerzo.

Carlos Melconian en Somos Pymes: "En 2026 no habrá reforma laboral ni tributaria, no se hagan los rulos"

El evento se consolidó como un espacio plural y de diálogo entre los distintos actores del productivo, con el objetivo de articular propuestas concretas que permitan impulsar el desarrollo del sector. Durante la mañana, el auditorio combinó la presencia de empresarios, emprendedores, académicos y funcionarios que compartieron experiencias, desafíos y visiones para fortalecer a las pymes . Por este motivo, además de los paneles previstos, se contó con la presencia de empresas para asesorar a los asistentes así como de espacios destinados al networking y también a lo “lúdico”.

La disertación del economista Carlos Melconian fue una de las que más atrapó la atención del público durante la mañana. El profesional disertó sobre “Política y Economía a días de las elecciones” y en su análisis, delineó los posibles escenarios que podría enfrentar la Argentina en los próximos meses. Entre otras cosas, enfatizó en la necesidad de un programa económico consistente que contemple las particularidades de las pequeñas y medianas empresas .

Con datos duros avaló la baja del déficit fiscal al tiempo que dejó interrogantes abiertos sobre lo que pasará en noviembre y en diciembre. El exdirector de leral de la Fundación Mediterránea habló de la caída de reservas y de las dificultades económicas que persisten más allá de cierto orden logrado. En este contexto, comentó que antes de las reformas laborales e impositivas que la mayoría espera para el año próximo, no serán prioridades del Gobierno a partir del 27 de octubre sea cual sea el resultado.

“Para eso hay que ordenar el quilombo económico y después todo lo demás”, expresó el economista, fiel a su estil descontracturado. El profesional también marcó la importancia de que el gobierno reconstruya gobernabilidad en cierto modo. En línea, Melconian expresó que las reservas hoy están por debajo de las heredadas del gobierno anterior y que a su entender luego de las elecciones, quedará claro qué sucederá con el dólar. Desde su punto de vista, el acuerdo con Estados Unidos terminará entonces de definirse ya que –en palabras del expositor- no se ha firmado ningún contrato escrito.

En este combo, Melconian mostró que la cantidad de dólares fugados por las importaciones de personas (consumo), turismo al exterior y tenencia suman casi lo mismo que ha aportado el tesoro de Estados Unidos. “Yo no digo nada, solo muestro los números”, observó el economista quien aseguró que no es cierto que las reservas –como las cuenta el Gobierno- estén en torno a los 40.000 millones de dólares.

Además de Melconian, estaba prevista la charla del economista Emmanuel Álvarez Agis quien debió ausentarse a último momento por un inconveniente familiar. Sin embargo, los asistentes compartieron la ceremonia de inauguración que estuvo a cargo deRodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza; Chris Dátola, fundador de Somos Pymes; Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM); Santiago Laugero, titular de la Federación Económica de Mendoza (FEM); y Guillermo Pensado , presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza (CaMEM).

Durante la apertura, los referentes coincidieron en destacar el rol estratégico que las pymes en la generación de empleo, el desarrollo territorial y la innovación. “Desde la FEM trabajamos con la convicción de que la competitividad no se decreta, se construye. Se construye con empresas que optimizan costos, aplican precios razonables y asumen su responsabilidad social”, subrayó Santiago Laugero. El referente de la FEM enfatizó en la capacidad de adaptación, esfuerzo y creatividad que caracterizan a las pymes argentinas.

Vargas Arizu, por su lado, enfatizó que el futuro económico se construye a partir de la colaboración entre distintos actores que son los que cada día se levantan a abrir sus pymes. En este marco, el ministro destacó que la experiencia y las necesidades concretas del sector privado son esenciales para generar políticas públicas útiles y adaptadas a la realidad. El funcionario también compartió el primer panel del encuentro, “El Impacto de la Política en las pymes”, junto a su par de San Juan, Gustavo Fernández, y con la moderación de Chris Dátola, fundador de Somos Pymes.

Herramientas financieras y networking

La mayoría de los asistentes hicieron foco en la importancia del financiamiento para apalancar a las pymes como el principal modo de crecer. En este marco, uno de los ejes del encuentro se centró en el panel “Financiamiento para pymes”. En esta charla, participaron Fabiola Sosa, líder comercial Pyme, División Cuyo de Banco Supervielle, Enrique Chimeno, manager comercial en IOL Inversiones, Maximiliano Nocera, gerente comercial de Argenpymes y Javier Fiorotto, gerente comercial de The Capita Corporation.

Los especialistas abordaron las distintas herramientas disponibles en el sistema financiero y los desafíos que enfrentan las empresas para acceder a crédito en un contexto de tasas altas e incertidumbre actual. Pese al contexto, el objetivo del panel fue brindar las distintas opciones crediticias de la que disponen las pymes y cómo pueden complementarse. Así, se presentaron las posibilidades que se ofrecen desde la banca tradicional, el mercado de capitales, las SGR y el leasing.

El encuentro de Somos Pyme también reunió a referentes del ámbito tecnológico y de la innovación que aportaron una mirada sobre cómo la transformación digital impacta en la competitividad del sector. Entre ellos, el especialista en Inteligencia Artificial Fredi Vabrió habló sobre “¿Cómo generar una mentalidad de crecimiento?”. También disertó Damián Comas, CEO de Owismart

Y antes del almuerzo Julieta Porta, CEO de SphereBio, habló sobre Vacunas para el Cáncer e Innovación: Cómo una PyME Puede Gestionar Tecnología y Liderar Mercados. El último panel fue Herramientas Digitales para pymes con la participación de María Eugenia Haeusser, News Accounts Manager en iplan, Gustavo Viceconti, CEO de NeuralSoft, Federico Barros Vito, Cofundador de Pago TIC, Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting y la moderación de Damián Pérez, líder comercial de Somos Pyme.