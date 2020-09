Sin acuerdo, siguen cortes de ruta en el límite con San Luis

Una sola provincia en conflicto con productores de al menos cinco jurisdicciones. Esa es la postal que grafica mejor la situación que vive San Luis con los actores del sector productivo de Mendoza, Córdoba, La Pampa, San Juan y Santa Fe. Ayer hubo negociaciones entre las partes, pero no se llegó a una acuerdo y por tanto, el corte de rutas continúa.

Es que en la protesta que se conformó sobre las rutas 7, 8, 30, 188, 20 y 55, en la que Desaguadero (La Paz) fue protagonista, varios productores repetían que las medidas que ha tomado San Luis son arbitrarias y violentan sus derechos constitucionales. A esto suman que se debería tener en cuenta el hecho de haber sido declarada la producción agropecuaria un servicio esencial.

Las producciones agropecuarias interprovinciales no se dan sólo entre San Luis y Mendoza, sino que se desarrollan a lo largo de toda Argentina. Dentro de este contexto de pandemia, las actividades se desarrollan con normalidad, incluso en el resto de la Pampa húmeda. La gran excepción es la provincia vecina, cuyos pedidos a los productores para ingresar no son menos que extravagantes. El último protocolo, que requería contratar una servicio de GPS y pagar dos hisopados para solo estar en la provincia solo 72 horas, terminó por colmar el vaso.

Durante la tarde de ayer, varios emisarios del gobierno de San Luis intentaron esbozar una solución, pero al cierre de esta edición los productores confirmaban que dormirían en la ruta. Una de las propuestas más firmes fue que aquellos productores que sólo vayan al campo y no se acerquen a ningún pueblo, puedan presentar únicamente un test serológico. En caso de necesitar entrar en ciudad, allí sí se requería el PCR, que en San Luis tendría un costo de $ 10 mil.

Un centenar de productores mendocinos llegaron pasado el mediodía y cortaron el ingreso a la vecina provincia por la Ruta Nacional 7. Ignacio Blanco | Los Andes Con algunas cubiertas cortaron la ruta de ingreso a San Luis. Ignacio Blanco | Los Andes Productores de la zona Este, Gran Mendoza, General Alvear y otros puntos de la provincia iniciaron su recorrido en la mañana para reclamar por un protocolo y la libre circulación por la rutas nacionales. Ignacio Blanco | Los Andes Minutos antes de las 13 los manifestantes, entre los que habían niños y mujeres, llegaron con el explícito pedido de que se les permita hacer su trabajo. Ignacio Blanco | Los Andes Cantando el himno y con banderas argentinas se manifestaron en la ruta Nacional 7. Ignacio Blanco | Los Andes Pasado el mediodía, el paso Desaguadero ya estaba cerrado. De lado de San Luis había al menos 20 efectivos y el puente se encuentra completamente vallado. Ignacio Blanco | Los Andes Dos productores esperan sentados sobre el puente del río Desaguadero. Ignacio Blanco | Los Andes Cortaron en su totalidad la circulación de la Ruta Nacional 7 con algunas cubiertas. Ignacio Blanco | Los Andes A una hora de iniciada la protesta, llegó personal de la Policía Federal Argentina. Con la orden de un juez solicitaron a los productores que liberen al menos una calzada. Ignacio Blanco | Los Andes Uno de los productores asa unos choris para pasar el día en la ruta. Ignacio Blanco | Los Andes En calma, los productores esperan el desarrollo de las negociaciones con el gobierno de San Luis. Ignacio Blanco | Los Andes Una larga fila de camiones se formó del lado de San Luis como consecuencia del corte de la ruta. Ignacio Blanco | Los Andes Con barbijos y banderas llegaron desde diferentes partes de la provincia. Ignacio Blanco | Los Andes Hay más de 250 sin poder trabajar. Piden que se eliminen restricciones para ingresar a atender los campos. Algunos ya han sufrido pérdidas por no poder viajar. Ignacio Blanco | Los Andes Dos productores charlan mientras dura el corte de tránsito. Ignacio Blanco | Los Andes Una productora con bandera en mano reclama la libre circulación para poder ir a sus campos. Ignacio Blanco | Los Andes Con el Arco Desaguadero de fondo los productores se mantenían en la ruta. Ignacio Blanco | Los Andes

Sin embargo, según confirmó a Los Andes, Juan Lavandeira, Ministro de producción de San Luis, el protocolo activo es el que anunció Alberto Rodríguez Saá, que incluye dos PCR con un costo de $ 10 mil cada uno, a lo que se suma el gasto extra por tener colocar un servicio de geolocalización en el vehículo del productor. “El ingreso con un análisis de PCR no lo vamos a negociar, porque tenemos que cuidar la salud”, señaló el representante puntano. Esta propuesta no es aceptada por los productores.

Pedidos a la Nación y provincia

“Acá necesitamos que intervengan el ministro del Interior Wado de Pedro, para poder ordenar la situación”, dijo Luis Meardi, productor ganadero, que estaba manifestándose. Se sabe que se le pidió intervención en el conflicto a la senadora Anabel Fernández Sagasti, con el objetivo de destrabar algún tipo de ayuda desde el Gobierno Nacional.

Los productores se sorprenden de la quietud que ha tenido la Nación en el conflicto. Esto es algo que muchos creen que se podría arreglar políticamente. En tanto, desde el gobierno de la provincia de Mendoza, confirmaron que hubo conversaciones con San Luis, pero que por ahora, no han tenido resultado.

Los que sólo quieren trabajar

“Ayer me informaron que mi campo se estaba incendiando, ahora me mandan más fotos, y no puede hacer nada, porque estoy acá en Mendoza”, así le contaba a Los Andes, Héctor Cassagne, la situación que está atravesando. “Solo quiero que me dejen trabajar”, agregó parado sobre la ruta 7 durante el mediodía de ayer.

En tanto, Marcelo Montoya, ganadero de la zona Este y presidente de la Coprosamen contó: “hace 50 años que tenemos campos en San Luis. He vivido en la provincia vecina y ahora llevamos más de seis meses sin poder ingresar a nuestras propiedades. Hemos intentado mediar pero no hemos conseguido una respuesta. Sólo queremos trabajar”.