Cerezas: destraban el ingreso de variedades tempranas y nuevas tecnologías

Un acuerdo alcanzado entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile permitirá destrabar el ingreso de plantines y material de propagación de variedades tempranas de cereza, una medida largamente esperada por el sector productivo.

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La decisión surge luego de varios meses de trabajo técnico liderados por el Ministerio de Producción de Mendoza en donde se consensuaron nuevos criterios para la certificación fitosanitaria de plantas madre y la detección de virus cuarentenarios. De esta forma se mantienen los estándares de protección vegetal pero eliminando exigencias consideradas innecesarias por ambas partes.

El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , dijo a Los Andes que la negociación se construyó a partir de planteos concretos realizados por los distintos sectores productivos, entre ellos el Clúster de Cereza.

"Empezamos a trabajar punto por punto con el SAG en Chile. Hicimos la conexión entre el Ministerio, la Secretaría de Agricultura, SENASA y las autoridades chilenas. Lo que acordamos fue presentar problemas puntuales y buscar soluciones concretas, no hablar en general", explicó.

Rodolfo Vargas Arizu destacó que el acuerdo entre SENASA y el SAG de Chile permitirá el ingreso de plantines de cereza temprana y facilitará el acceso de los productores a genética de última generación.

Según detalló el funcionario, uno de los temas planteados por el clúster de la cereza estaba vinculado a las restricciones que existían para el ingreso de plantas provenientes de Chile.

"El clúster de la cereza tenía restricciones para el ingreso de plantas. Había trabas vinculadas a virus y otros requisitos sanitarios. Entonces nos pusimos de acuerdo sobre cuáles eran los virus que realmente había que controlar de ambos lados", señaló.

El acuerdo contempla un esquema progresivo de certificación de plantas madre, con controles que se completarán en un plazo de tres años y posteriormente pasarán a un sistema de muestreo estadístico. Además, se eliminaron del listado de certificación obligatoria algunas plagas no cuarentenarias reglamentadas, aunque se mantuvieron controles específicos para virus considerados de riesgo sanitario.

Cerezas: genética avanzada para productores locales

Para Vargas Arizu, el principal resultado es que los productores argentinos podrán acceder a genética de avanzada disponible en los principales mercados internacionales.

"Esto ha permitido destrabar el ingreso de plantines para cerezas tempranas. A partir de ahora esos materiales van a poder ingresar y eso va a generar una mejora muy importante para el sector", afirmó.

El ministro remarcó que la medida no solo beneficiará a quienes hoy producen cerezas, sino también a quienes evalúan incorporarse a la actividad.

"Los productores van a tener una alternativa para hacer lo que quieran con la mejor tecnología que hay en el mundo. No solamente la de Chile, porque por Chile también ingresa material que proviene de otros mercados líderes como Estados Unidos", indicó.

Desde el SAG chileno destacaron en una comunicación oficial enviada a SENASA que el entendimiento alcanzado constituye "un importante avance en la armonización de criterios técnicos entre ambos países", al tiempo que fortalece la confianza mutua y brinda previsibilidad al comercio bilateral.

Para Vargas Arizu, el resultado obtenido tras las negociaciones representa además un modelo de trabajo que podría replicarse en otros sectores productivos.

"Es una muestra de cómo se deben trabajar las cosas", concluyó.