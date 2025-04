Sigue la confianza de Wall Street en el rumbo económico de la Argentina: subieron bonos y acciones

El mercado leyó positivamente la combinación de orden macro, financiamiento externo robusto y la eliminación del dólar blend , a lo que se sumó el apoyo decisivo del Fondo Monetario con un préstamo que alcanzará los US$ 20.000 millones.

A esto se agregó los respaldos del Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo CAF, por unos US$ 10.000 millones, y el aporte de una operación RIPO para obtener otros US$ 2.000 millones. El presidente Javier Milei destacó que las reservas llegarán a los US$ 50.000 millones en los próximos meses.