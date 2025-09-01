1 de septiembre de 2025 - 11:00

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina

Economía. Sueldos que delimitan clase media para septiembre, según IDECBA y referencia de CBT del INDEC.

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina
Con los sueldos de agosto como referencia, la economía porteña fijó límites para identificar la clase media en Argentina. El IDECBA actualizó sus salarios de corte para un hogar tipo. Según parámetros económicos y de sueldos oficiales de CABA, los tramos ayudan a ordenar indigencia, vulnerabilidad, clase media y sector acomodado.

Sueldos para clase media en Argentina

El estudio considera un hogar de dos adultos activos y dos hijos. Para ser clase media frágil, el ingreso mensual debió superar $1.540.374,42.

Quienes alcanzaron $1.925.468,03 o más ingresaron de lleno a la clase media, con capacidad de cubrir la canasta ampliada sin holgura.

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina (1)

La CBT del INDEC para el mismo hogar fue $1.149.353 en julio. Ese valor sirve de piso para no ser pobre, pero está por debajo del umbral que IDECBA usa para estratificar a los sectores medios. La diferencia muestra el salto entre no ser pobre y entrar en la clase media.

Pirámide de ingresos

  • Indigencia: $0,00 a $651.816,24.
  • Pobreza no indigente: $651.816,25 a $1.214.296,21.
  • No pobres vulnerables: $1.214.296,22 a $1.540.374,41.
  • Sector medio frágil: $1.540.374,42 a $1.925.468,02.
  • Sector medio (clase media): $1.925.468,03 a $6.161.497,67.
  • Sector acomodado / clase alta: desde $6.161.497,68.

Estos rangos ordenan la distribución del ingreso familiar con cifras de agosto y permiten comparar la evolución frente al costo de vida y la inflación.

Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina (2)

Alquiler y poder de compra

El IDECBA aclara que los montos no incluyen alquiler. En numerosos barrios, el arriendo mensual supera $500.000, lo que reduce la capacidad de gasto incluso para hogares ubicados dentro de la clase media y tensiona su ahorro.

