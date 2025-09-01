Si cobrás este sueldo en septiembre, sos considerado clase media en Argentina

Con los sueldos de agosto como referencia, la economía porteña fijó límites para identificar la clase media en Argentina . El IDECBA actualizó sus salarios de corte para un hogar tipo. Según parámetros económicos y de sueldos oficiales de CABA , los tramos ayudan a ordenar indigencia, vulnerabilidad, clase media y sector acomodado.

El estudio considera un hogar de dos adultos activos y dos hijos . Para ser clase media frágil , el ingreso mensual debió superar $1.540.374,42 .

Quienes alcanzaron $1.925.468,03 o más ingresaron de lleno a la clase media , con capacidad de cubrir la canasta ampliada sin holgura.

La CBT del INDEC para el mismo hogar fue $1.149.353 en julio. Ese valor sirve de piso para no ser pobre, pero está por debajo del umbral que IDECBA usa para estratificar a los sectores medios. La diferencia muestra el salto entre no ser pobre y entrar en la clase media .

Estos rangos ordenan la distribución del ingreso familiar con cifras de agosto y permiten comparar la evolución frente al costo de vida y la inflación.

Alquiler y poder de compra

El IDECBA aclara que los montos no incluyen alquiler. En numerosos barrios, el arriendo mensual supera $500.000, lo que reduce la capacidad de gasto incluso para hogares ubicados dentro de la clase media y tensiona su ahorro.