Sergio Jung “Nos enfocamos en un usuario exigente pero sin dejar de pensar en su bolsillo”

Argentina no escapa a las estrategias que muchas empresas de electrónica aplicaron este año para la presentación de nuevos productos en contexto de pandemia: hacer lanzamientos online. Así, LG Argentina también optó por la virtualidad para presentar el LG Velvet, su smartphone premium que ya salió al mercado.

Este nuevo celular de la empresa surcoreana se suma a la oferta de modelos y marcas que se pueden comprar en el país y que en 2020 tuvieron mucha demanda y una oferta irregular debido al parate económico.

Quedarse en casa hizo que renovar el celular se transformara en una de nuestras necesidades básicas ya que inclinó la balanza para el lado del uso como herramienta de trabajo o estudio más que para el entretenimiento.

La pandemia de coronavirus alteró la economía y obligó a repensar las estrategias de las empresas a la hora de vender smartphones, algo que resultó complicado pero no imposible.

En diálogo con Los Andes, Sergio Jung, Gerente de producto de LG Mobile, contó cómo fue adaptarse a esta nueva realidad y cómo se planea 2021 después del sacudón que nos dio este año.

-¿Cómo resultó hacer el lanzamiento de nuevos productos en contexto de pandemia?

-En un proyecto de esta envergadura, trabajamos unos nueve meses antes localmente y a nivel global un año antes. En medio de esas planificaciones nos agarró la cuarentena, así que nos pusimos a pensar cuál sería el mejor momento para poder lanzar y no sabíamos al principio qué tantas limitaciones y restricciones podría llegar a haber. Entonces planificamos de tal forma para que antes de las Fiestas estuviera disponible el producto y por suerte lo logramos.

-¿A quién apuntan en el mercado argentino?

-Nos enfocarnos en un usuario exigente sin dejar de pensar en su bolsillo, más en un contexto como el de esta pandemia. Por eso la charla con nuestro equipo fue ver que teníamos un producto premium masivo, donde tiene todo lo que uno necesita pero accesible en precio. Esto implica que el segmento al que apuntamos es amplio.

-¿Cómo piensan atraer clientes ahora que los celulares se quedan afuera del Ahora 12?

-Nos sorprendió a todos la novedad pero la verdad es que nuestros partners estuvieron trabajando no para dar 12 cuotas pero sí para ofrecer 9 cuotas y 6 cuotas sin interés, algo que no es menor. En este contexto esa opción es muy valorada por el consumidor.

Electrónica en problemas

El presupuesto para 2021, además de la pauta de gasto del Estado, contempla además algunas modificaciones sobre beneficios impositivos que contaban las empresas fabricantes de electrónica en el país. Concretamente el presupuesto busca eliminar la reforma tributaria aprobada en 2017 que reducía la alícuota de los productos manufacturados en Tierra del Fuego del 6,55% al 0% y de 17% a 0% para los importados. Ahora se busca restablecer esos porcentajes para el año próximo.

-¿Va a impactar en los precios la suba del impuesto interno a la electrónica?

-El nuevo esquema impositivo que hay en el presupuesto va a afectar la estrategia que tuvimos a largo plazo y establecimos a principios de este año. Pero con la noticia conocida y las reuniones con nuestros partners, esto ya lo consideramos como una opción para el año que viene y trabajamos para que nos afecte lo menos posible. Es una situación a la que debemos adaptarnos y buscamos que el impacto sea el menor posible para nuestro usuario.

-¿Cómo afecta a la producción que el fabricante Brightstar se vaya de Argentina?

-Aunque Brightstar ahora pasó a manos del grupo Mirgor no hubo cambio de cara a nuestro consumidor final ni con nuestros partners ni con las operaciones de retail. Se ha seguido trabajando y seguimos con el mismo equipo comercial, de finanzas y de administración. Es la misma gente que estaba antes del cambio de mando. Este tipo de noticia sabemos que genera impacto e incertidumbre. Brightstar es una empresa global, es su decisión irse o no de un lugar de operaciones. Nosotros los teníamos como partner de fabricación en Tierra del Fuego para nuestros teléfonos. Hoy en día en la planta siguen fabricando nuestro teléfono, eso no hubo problema con la cadena de logística.

-¿Se plantearon dejar de fabricar en el país?

-La estrategia de LG es seguir confiando en Argentina y en este mercado. Nos quedamos con los buenos momentos y con el lanzamiento de este LG Velvet y de cara a 2021 para mantener esa imagen y esa posición que siempre tuvimos.

-¿Qué expectativas tienen para el año que viene?

-Nuestro plan es seguir con este ritmo y continuar con la renovación constante. El año que viene esperamos lanzar el sucesor de los modelos presentados este año y lanzar productos que sucedan al de alta gama. El plan es hacer renovación constante en un mercado donde los usuarios son exigentes y buscan también renovarse.

-¿Cómo se compite en un mercado saturado donde todas las marcas lanzan varios modelos al año?

-Nuestra intención no es saturar el mercado. Si bien es cierto que en cada segmento varias marcas están ofreciendo más de un modelo, nosotros buscamos ofrecer por lo menos un modelo para que sea atractivo para cada segmento en precios y en prestaciones. No voy a opinar sobre la estrategia de otros jugadores pero la verdad es que hoy en día el consumidor busca un producto que es para sus necesidades y sus exigencias. Esto no significa necesariamente que debamos ofrecer una variedad infinita de modelos porque no es, en mi opinión, para nada eficiente. Nuestra estrategia es ser concisos. Si lanzamos un modelo, buscamos que sea uno muy atractivo en el precio o en las prestaciones.